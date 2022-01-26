اكليل الجبل هدية ربانية يوقف التساقط الشديد ويطول الشعر الى الركبة وينبت الشعر الأصلع و يخفي الشيب نهائيا

يكون أكليل الجبل بمثابة معجزة سحرية قوية تساعد في التخلص من تساقط الشعر وتعمل على تحفيز بوصيلة الشعر وتطويلها وتساعد أيضا على رجوع لون الشعر الطبيعي كما كان في السابق لذلك سوف نوضح وصفة اكليل الجبل للشعر من خلال هذا المقال.

أكليل الجبل

لا توجد وصفة واحدة أنما توجد كثير من الوصفات الخاص بإكليل الجبل والتي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه وسوف نوضح أهم هذه الوصفات من خلال النقاط التالية:-

وصفة منقوع اكليل الجبل :- حيث يمكن أن نستخدم اكليل الجبل ونقوم بغليه في ماء أو نقعه لعدد طويل من الساعات ونأخذ الماء الخاص به وندلك به الشعر وفروة الرأس ونتركه عليه دون غسيل.

وصفة مغلي اكليل الجبل مع الزعتر:- تعمل هذه الوصفة على وقف تساقط الشعر حيث نقوم بغلي اكليل الجبل في كوبان من الماء لمدة ٥ دقائق وبعد الانتهاء نرفعه من على النار ونضع عليه الزعتر ونترك حتى يبرد ثم نقوم بتصفيته ونضع الماء في بخاخ ونستخدمه على الشعر.

وصفة مغلي أكليل الجبل مع الريحان: نقوم بغلي أكليل الجبل لمدة ٥ دقائق ثم نضع عليها ملعقة من عشبة الريحان ونغطيها حتى تبرد ثم نصفيها ونستخدم الماء للشعر.

فوائد أكليل الجبل للشعر

من أبرز فوائد اكليل الجبل التي يوفرها للشعر بشكل دائم هي الفوائد التالية: