مشروب غير متوقع يتسبب في رفع نسبة الكوليسترول وقد يؤدي إلي الوفاة تجنبوا الإكثار من شربه

يجهل العديد من الناس كم المشاكل الصحية التي تتسبب فيها العادات الغذائية السيئة أو تناول صنف واحد بكثرة وبشكل غير متوازن، أحد أشهر هذه المشاكل هو الكوليسترول والذي يتراكم في الشرايين نتيجة تزايد كمية الدهون في الدم، وينتج عنه العديد من أمراض القلب مثل الضغط وتصلب الشرايين والسكتات القلبية، وأحد أشهر المشروبات التي تتسبب في رفع مستواه في الدم هي منتجات الألبان كاملة الدسمة والمشبعة والتي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، وفيما يلي نذكر لكم تقرير تفصيلي عن علاقة هذا المشروب برفع نسبة الكوليسترول في الدم.

ارتفاع الكوليسترول فى الدم

لا أحد يخفى عليه الفوائد الصحية المتعددة لمنتجات الألبان والتي تساعد على نمو الجسم بشكل صحي وطبيعي نظراً لاحتوائها على عنصر الكالسيوم الذي يدخل في بناء العظام والأسنان إلا أن الإفراط في تناول أي شئ يتسبب في عواقب وخيمة على صحة الجسد.

وقد ذكرت العديد من الدراسات الطبية أن الإفراط في تناول منتجات الألبان كاملة الدسم تعمل على زيادة نسبة الكوليسترول في الدم الأمر الذي ينتج عنه مشاكل صحية كثيرة مثل انسداد الشرايين والنوبات القلبية.

وقد تم إجراء دراسة على 168153 إمراة و49602 رجلاً مصابين بأمراض القلب أو السرطان ووجد أن منتجات الألبان ترفع نسبة الوفيات بين هذه الفئة كما وجدوا أن منتجات اللحوم تعمل أيضاً على رفع إجمالي الوفيات.

بدائل الألبان واللحوم

وقد وجد القائمين على التجربة أن استبدال منتجات الألبان واللحوم بالبقوليات أو المكسرات تعمل على تقليل نسبة الوفيات نظراً لانخفاض كمية الدهون التي تحتوي عليها.

كما تحتوي المنتجات التي المصنوعة من دهون غير مشبعة على كمية أقل من الكوليسترول.

أضرار الكوليسترول