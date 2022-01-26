طول عمري برمي مرارة الفراخ لحد ما عرفت انها كنز شوفي استخدامها هتبهرك النتيجة

مرارة الدجاج من الأجزاء التي يتم التخلص منها قبل طهي الدجاج وذلك لان طعمها سيء للغاية وغير صالحة للأكل، ولكن اثبتت الدراسات الحديثة أنه يمكن استخدام مرارة الدجاج في التخلص من مشكلة يعاني منها الكثير من السيدات وهي مشكلة الشعر الزائد في الجسم حيث إنه يمكن استخدام المرارة في التخلص من الشعر بشكل نهائي ولكن عند استخدامها بشكل صحيح، وخلال ها المقال سنوضح بالتفصيل الطريقة الصحيحة للتخلص من شعر الجسم بالمرار.

كيفية استخدام مرارة الدجاج في التخلص من الشعر الزائد

المرارة تحتوي على سائل اصفر وهذا السائل يحتوي على العديد من العناصر والمواد التي تقلل من ظهور الشعر في الجسم عند استخدامها لهذا الغرض، ولاستخدام هذه الطريقة يجب اتباع الاتي:

في البداية يجب نزع المرارة وهي تكون ملاصقة للكبد في الدجاج ويجب الحصول عليها سليمة.

ثم يتم إزالة الشعر الزائد الموجود في الجسم بأي طريقة من طرق إزالة الشعر، وبعد ذلك يتم استخدام المرارة في تدليك المنطقة التي تم إزالة الشعر منها، وتترك على الجلد حتى تجف.

تعمل المرارة على تقليل نمو الشعر مرة اخري وتجعل الشعر أضعف وأخف.

بعد ان تجف المرارة على الجلد يتم شطف الجلد جيدًا ويمكن استخدام صابون للتخلص من رائحة المرارة الكريهة، ولكن يجب ان يكون الصابون طبيعي ولا يحتوي على أي روائح حتى لا يسبب تهيج في الجسم.

يمكن استخدام مرارة الدجاج على الجلد مرتين في الشهر، ولكن في حالة حدوث أي تحسس في الجلد يجب التوقف عن استخدامها.

يجب ترطيب الجلد باستخدام زيت الزيتون أي مرطب طبي لا يحتوي على أي روائح.

ما هي فوائد مرارة الدجاج للجلد