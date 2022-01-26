تحضير السينابون الملفوف بالقرفة في البيت أصبح سهل وبسيط وأطعم وأوفر من الجاهز

يعتبر السينابون من الحلوى المفضلة التي تتسم بالمذاق الشهي والمميز، فيقبل الكثيرين على شراء السينابون من الخارج لذلك ترغب الأمهات في تحضيره في المنزل بدلًا من شرائه من الخارج ولأن تحضيره في المنزل لا يتطلب الكثير من المكونات ولا يحتاج لوقت أو جهد والنتيجة سوف تكون مبهرة فبثمن شراء قطعتان من السينابون يمكنك عمل ما يزيد عن عشرون قطعة في البيت، وتتبعوا معنا في المقال الآتي الخطوات المتبعة في تحضير السينابون الملفوف بالقرفة في البيت بكل سهولة.

تحضير السينابون الملفوف بالقرفة في المنزل

يتم تحضير السينابون في المنزل بخطوات بسيطة للغاية كما أن المقادير متواجدة في المنزل وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير.

مقادير السينابون الملفوف بالقرفة

أربعة كؤوس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات. نصف كأس من الحليب الدافئ. أربعة ملاعق من الخميرة الفورية. ثلث كأس من الزبدة المذابة. بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة. ثلث كأس من السكر الأبيض. رشة صغيرة من الملح.

مقادير السكر للعجين المفرود

زبدة مذابة. أربعة ملاعق من القرفة. كأس إلا ربع من السكر.

مقادير الصوص للتزيين

كأس ونصف من السكر البني. ربع ملعقة من الملح. كأس إلا ربع من السكر. كأس ونصف من جوز البيكان. نصف كأس من الزبدة. ربع كأس من شراب الذرة.

خطوات تحضير عجينة السينابون

يتم تحضير عجينة السينابون بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وتتبعوا معنا في المقال التالي تلك الخطوات.

طريقة تحضير السينابون في المنزل