أحلي بقلاوة شرقية بالعسل والمكسرات بطريقة شهية وصحية وأفضل وأحلي من محلات الحلويات

البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات من أشهي وأحلي أنواع الحلويات الشرقية والتي تنتشر وتشتهر بكثرة في جميع الدول العربية وخاصتا مصر، كما أن البقلاوة لها العديد من الطرق المختلفة لتقديمها ومن الممكن أن تقدم البقلاوة على شكل مربعات أو مثلثات أو أصابع، والبقلاوة بيكون لها حشوات عديدة ومتنوعة ومن هذه الحشوات بقلاوة محشية بالمكسرات بمختلف أنواعها، أو بقلاوة محشية بالقشطة، وكما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والتي تساعد في تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة، وذلك من خلال المكونات الغذائية التي تعمل بها البقلاوة وذلك مثل المكسرات والتي تعتبر من أهم وأفضل العناصر الغذائية الهامة جدا لصحة افراد الاسرة، كما تساعد على تقوية جهاز المناعة وتنشيطه بصورة كبيرة لمقاومة العديد من الأمراض الخطيرة وذلك مثل الأمراض السرطانية، والأمراض المعدية ونزلات البرد الشديدة، وكما تحتوي طريقة عمل البقلاوة الشرقية على عنصر من أهم العناصر الغذائية المفيدة وهو السمن البلدي، والتي تساعد على تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة ومده بالدهون الطبيعية واللازمة لتقوية عضلات الجسم وبنائه بصورة سليمة وقوية، وكما تحتوي أيضا طريقة عمل البقلاوة الشرقية على عناصر غذائية أخرى وذلك مثل الدقيق، والذي يعمل على مد الجسم بالنشويات الهامة والمفيدة جدا، والتي تساعد في بناء الجسم والعضلات وتقويتها بشكل كبير وخاصة للأطفال، وخاصة الذين يعانون جدا من أمراض النحافة الشديدة والتي انتشرت في العديد من أبنائنا وبناتنا الطلاب والذين يعانون من النحافة المفرطة، وذلك بخلاف العديد من المكونات الغذائية الهامة والتي يحتوي عليها طريقة عمل البقلاوة، ولكى تكون البقلاوة ذات طعم رائع وشهي ولذيذ لابد من تقليل كمية الشربات أو العسل التي تحتويها طريقتنا، وننصح دائما بعمل البقلاوة الشرقية في المنزل وذلك لتقليل التكلفة المادية والتي أصبحت فوق مقدرة وإمكانية الأفراد، وذلك نظرا لارتفاع أسعار المخبوزات والحلويات بشكل كبير في جميع محلات بيع الحلويات الشرقية، وكما أن عملها في المنزل بيساعد على الاطمئنان على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء أجسامهم بشكل كبير، ونظرا لمذاق البقلاوة اللذيذ تسعى غالبية السيدات في البحث عن أسرع وأسهل طريقة لعمل أطعم واحلى بقلاوة شرقية في المنزل، وذلك بدلا من شرائها جاهزة من محلات الحلويات والتي تباع بأعلى الأسعار .

طريقة عمل بقلاوة بالعسل والمكسرات ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات، وذلك بمكونات صحية عالية القيمة الغذائية والتي يتم عملها بالمنزل بسهولة وبأقل تكلفة ممكنة، ودائما ما ننصح بعمل البقلاوة في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، وذلك يساعدنا أيضا على التحكم في صحة وسلامة المكونات التي تعمل بها البقلاوة الشرقية لضمان افضل طريقة صحية ومفيدة ومغذية لأفراد الأسرة، وكما أن هناك عوامل أخرى نستفيد منها من خلال عمل البقلاوة الشرقية في المنزل، وهو الابتعاد عن الاحتكاك المباشر مع الأفراد وذلك عندما نذهب إلى محلات المخبوزات والحلويات لشراء البقلاوة، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة، والتي تهدد حياة أفراد الأسرة وخاصة الكبار وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة.

المكونات

بكت جلاش أو عجينة بقلاوة.

كوب كبير من السمنة البلدي أو الزبدة.

كمية من المكسرات بشرط أن تكون مجروشة مثل الفستق، والبندق، وجوز الهند، أوالفول السوداني.

مكونات عمل الشربات أو العسل

كوبان من الماء.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير