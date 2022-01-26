ملعقة الجيلاتين السحرية لإزالة شعر الوجه الزائد بسهولة وبدون ألم وفي 5 دقائق وداعاً للذهاب للكوافير

وجود شعر الوجه يعد من أكبر المشاكل التي تواجه جميع الفتيات حيث أنها تجد صعوبة في إزالته فقد توجد العديد من الطرق التي تساعد على التخلص من شعر الوجه نهائيا، ومن ضمن هذه الطرق هي إستخدام الشمع حيث أنه يتسبب في ضرر كبير على الوجه وخاصة عند منطقة تحت العين لأنها حساسة جدا فتظهر الحساسية مباشرة على البشرة بعد إستخدام الشمع، وتوجد طريقة أخرى ممكن أن نزيل بها شعر الوجه وهي إستعمال الخيط حيث أن هذه الطريقة من أخطر الطرق التي تعمل علي وجود ترهلات بالوجه وتساعد على ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة قبل أوانها، ونجد عدد من الفتيات يفضلون الذهاب إلى مراكز أو صالونات التجميل ففي هذه الأماكن يستخدمون الليزر فهو له دور كبير جدا في القضاء على الشعر بشكل نهائي وعدم ظهوره مرة أخرى، ولكن هذا الشيء غير صحي تماما لأنه قد يصيب البشرة ببعض الأمراض الخطيرة لذلك من الإستخدامات التي تكون آمنه على الوجه هي إستعمال الوصفات الطبيعية، فهي لها القدرة على إزالة شعر الوجه بشكل طبيعي وصحي وتساعد أيضا علي عدم ظهوره لفترة طويلة جدا.

مكونات خلطة الجيلاتين لإزالة شعر الوجه

ملعقتان صغيرتان من الجيلاتين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة الجيلاتين لإزالة شعر الوجه