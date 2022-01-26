أحلي سحلب بالمكسرات علي أصوله بطريقة سهلة وصحية ولذيذة وافضل من المقاهي

السحلب بالمكسرات من ألذ وأطعم المشروبات الساخنة والتي يفضل تناولها في فصل الشتاء، حيث يعتبر السحلب أحد المشروبات المغذية والتي تمنحنا الدفء في برد الشتاء، كما أنه يمد الجسم بالنشاط والحيوية، وكما يساعد السحلب علي تقوية العضلات والجسم بصورة كبيرة وخاصة للأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء اجسامهم وعظامهم بطريقة صحيحة، وكما يحتوي السحلب بالمكسرات علي العديد من العناصر الغذائية الهامة والمغذية لصحة افراد الاسرة، وهناك العديد من الأنواع المختلفة للسحلب فهناك سحلب بالمكسرات، وسحلب بالفواكه، وسحلب بالشيكولاتة، وكما تحتوي طريقتنا المميزة لعمل السحلب على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للجسم، وذلك من خلال احتوائها على مكونات طبيعية عالية القيمة الغذائية وذلك مثل الحليب، والذي يعمل على مد الجسم بالكالسيوم والذي يساعد على بناء العظام والمفاصل وتقويتها بشكل كبير، وذلك بخلاف العديد من العناصر الغذائية الصحية والهامة جدا الأخري، والتي لأ تقل أهمية عن الحليب وهو احتواء السحلب على المكسرات بمختلف أنواعها، حيث تعتبر المكسرات من أقوي أنواع المضادات الحيوية الطبيعية والتي تساعد على إمداد الجسم والصحة بالعديد من الفيتامينات والمعادن، كما تعمل المكسرات المضافة إلى مكونات السحلب إلي تقوية جهاز المناعة وتنشيطه لمقاومة العديد من الأمراض الخطيرة وذلك مثل الفيروسات والتي أصبحت تهدد صحة وحياة أفراد الأسرة، ولذلك يبحث العديد من الأفراد عن أفضل الطرق السهلة والبسيطة لعمل السحلب على أصوله، وكما يمكن صنعه بكل سهولة وبأقل تكلفة في المنزل لأحلي سحلب بالمكسرات.

طريقة عمل السحلب بالمكسرات ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل السحلب بالمكسرات بطريقة لذيذة وصحية، وذلك من خلال عملها في المنزل للتأكد من سلامة وجودة عملها والتحكم في طريقة عملها بطريقة صحية، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة افراد الاسرة وذلك يمكنا من التحكم في اختيار أنسب المكونات الغذائية التي تلائم صحة أفراد الأسرة وتناسبها، كما أن عمل السحلب بالمكسرات بالمنزل له فوائد أخري مثل الحفاظ علي التباعد الإجتماعي، وذلك من خلال عدم الإفراط في الذهاب الى الكافيهات الكبري والمقاهي والمطاعم، وذلك ما ننصح دائما به بالحرص علي المكوث في المنزل وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة، والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة وذلك مثل فيروس كورونا الجديد.

المكونات

مكسرات مطحونه ناعم، فستق فول سوداني وجوز هند وقرفة.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر أو علي حسب الرغبة.

ملعقة ماء ورد.

كوبين من الحليب.

طريقة التحضير