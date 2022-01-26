جهزي المهلبيه بطريقه دي و انسي الطرق التانيه قوام كريمي و طعم يجنن هتعتمديها وهتكون طريقتك المفضله من الأن

المهلبية من أشهي الحلويات كما يجب أن نشير أن هناك العديد من الأشخاص الذي يفضلون تناول العديد من الحلويات الغربية والعديد من كعكات الشكولاتة، من الجدير بالذكر أن المطبخ العربي لديه العديد من اصناف الحلويات المختلفة التي لا يمكن للغرب تماما تقليدها كما يتم تقديمها في الدول العربية وتعتبر المهلبية من أشهر وأقدم أنواع الحلوي الشرقية التي لديها شهرة واسعة في جميع الدول العربية ويمكنكم تقديمها بالعديد من الأشكال المختلفة تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضيرها بكل سهولة.

مكونات المهلبية

يمكنكم تحضير المهلبية بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

تقوم بإحضار 4 أكواب من الحليب السائل.

و كوب سكر.

و 6 ملاعق كبيرة من النشا.

و الماء.

و ملعقة كبيرة من ماء الورد.

و مجموعة من المكسرات مقطعة إلى قطع صغيرة حسب رغبتك.

طريقة عمل المهلبية