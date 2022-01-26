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عمر شويل - جدة جهزي المهلبيه بطريقه دي و انسي الطرق التانيه قوام كريمي و طعم يجنن هتعتمديها وهتكون طريقتك المفضله من الأن - ثقفني
المهلبية من أشهي الحلويات كما يجب أن نشير أن هناك العديد من الأشخاص الذي يفضلون تناول العديد من الحلويات الغربية والعديد من كعكات الشكولاتة، من الجدير بالذكر أن المطبخ العربي لديه العديد من اصناف الحلويات المختلفة التي لا يمكن للغرب تماما تقليدها كما يتم تقديمها في الدول العربية وتعتبر المهلبية من أشهر وأقدم أنواع الحلوي الشرقية التي لديها شهرة واسعة في جميع الدول العربية ويمكنكم تقديمها بالعديد من الأشكال المختلفة تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضيرها بكل سهولة.
مكونات المهلبية
- يمكنكم تحضير المهلبية بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:
- تقوم بإحضار 4 أكواب من الحليب السائل.
- و كوب سكر.
- و 6 ملاعق كبيرة من النشا.
- و الماء.
- و ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- و مجموعة من المكسرات مقطعة إلى قطع صغيرة حسب رغبتك.
طريقة عمل المهلبية
- المهلبية من أشهر الحلويات القديمة الشرقية ويمكنكم تحضيرها من خلال مجموعة من الخطوات الآتية:
- في وعاء ينك وضع الحليب والسكر والنشا ويتم خلطهم جيدا حتى تتأكد من الذوبان النشا والسكر والحليب وحتي يتجانسوا معا.
- ثم يتم وضع هذا الوعاء في درجة حرارة متوسطة ويتم التقليب من حين إلى آخر ثم يتم إضافة ماء الورد حتى يتم اعطاء نكهة مميزة المهلبية.
- يجب عليكم الاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط كثيفا وذو قوام سميك بعض الشيء
- ثم يتم إحضار كؤوس التقديم ويتم وضع الخليط فيها ثم يتم تجفيف الكؤوس مرة أخري قبل سكب المهلبية ثم يتم تزيين الكؤوس من المكسرات حسب الرغبة وتترك لمدة نصف ساعة حتى تتخلص من الحرارة ثم يتم وضعها في الثلاجة حتى يأتي موعد تقديمها وبالهنا والشفا.
- المهلبية هي واحدة من ألذ الحلويات ويجب الإشارة إلى أن الكثير من الناس يستمتعون بتناول الكثير من الحلويات الغربية والكثير من كعكات الشوكولاتة يمكنك تقديمها بأشكال عديدة ومختلفة في جميع الدول العربية و هذا ما عرضناه لكم فى هذا المقال حيث ان إعداد المهلبية يعتبر سهل جدا ولا يحتاج إلي الكثير من المكونات.
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