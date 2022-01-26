طريقة تحضير صابون الخيار فى المنزل فكره جديدة و من دهب مفيد جدا لبشرتك والتحضير فى دقايق

تبحث النساء دوماً عن الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة ونضارتها ويتواجد العديد من الطرق التي يمكن استخدامها في هذا الغرض منها المنتجات الصيدلانية ولكنها باهظة الثمن ومنها أيضاً الوصفات المنزلية التي تحتوي على مكونات طبيعية 100% وغير مكلفة ويمكن اعدادها بسهولة في المنزل ومن أشهرها وصفة الخيار والصابون التي سنسلط الضوء عليها من خلال مقال اليوم، حتى تحافظين على بشرتك صحية ونضرة طوال الوقت.

ترطيب البشرة وتفتيحها

يعتبر الخيار من الخضروات المفيدة للغاية لصحة الجسم والبشرة ولهذا يكثر استخدامه في الوصفات المنزلية التي تعدها النساء لتفتيح وترطيب البشرة ويعتبرنه بديلاً فعالاً عن الكريمات الطبية المكلفة والتي قد تسبب بعض الأضرار للبشرة بسبب احتوائها على العديد من المواد الكيمائية وفيما يلي نستعرض معكم خطوات تحضير وصفة الخيار والصابون في البيت.

المكونات:

حبتان من الخيار.

زيت عطري.

أحد أنواع الصابون.

طريقة التحضير:

في البدء قومي ببرش الخيار وصفيه من الماء.

ضعي عصير الخيار في إناء عميق ثم ضعيه على نار هادئة واتركيه حتى يسخن.

ثم أضيفي الصابون بعد بشره وقلبي جيداً إلى أن يذوب الصابون.

بعد ذلك ارفعي الخليط من فوق النار واتركيه يبرد قليلاً ثم أضيفي بضعة قطرات من الزيت العطري.

افرغي الصابون السائل في قوالب بلاستيكية ثم ضعيها في الثلاجة إلى أن تتصلب.

فوائد صابون الخيار

يتميز صابون الخيار بفوائده العديدة للبشرة ومنها ما يلي: