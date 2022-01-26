مقشر فعال وغير مكلف لتقشير وإزالة الجلد الميت من الوجه والجسم كله في دقائق معدودة

بعض الأشخاص يعانون من تواجد الجلد الميت ببشرتهم، فمنهم من يجده في الكعبين أو الوجه أو غيرها من الأماكن في الجسم، وقد يسبب وجود الجلد الميت الشعور بالألم في بعض المناطق الأمر الذي يجعل الأشخاص يتجهون إلى إستخدام المرطبات المختلفة والتي نجدها غالية الثمن، فلماذا لا نقوم بعمل ماسك طبيعي يعمل على التقشير ويجعل البشرة رطبة، فمن خلال المقال سنقوم بعرض بعض الماسكات.

ماسك تقشير الجلد الميت

قومي بتقشير وجهك من خلال إستخدام عدة ماسكات مختلفة وإجعلى بشرتك نضرة ورطبة، وإليك بعض الماسكات.

ماسك زيت الزيتون لإزالة الجلد الميت

يعتبر زيت الزيتون من أقوى المرطبات، والتي تجعلك تتخلصين من الجلد الميت بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من السكر البني الخشن.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة:

قومي بخلط زيت الزيتون مع عسل النحل.

أضيفي إليهم السكر الخشن.

قومي بمزج عصير الليمون معهم.

إغسلي وجهك أو المكان الموجود به جلد ميت بماء دافئ، ثم إفردي الماسك عليه.

إتركي الماسك حتى يجف لمدة نصف ساعة.

قومي بفرك الماسك من على المكان الموضوع عليه.

إغسلي وجهك بماء فاتر.

كرري الماسك مرتين خلال الأسبوع.

ملح البحر لإزالة الجلد الميت

ملح البحر من المواد الفعالة لتقشير البشرة، وإليك طريقة إستخدامه فيما يلي:

المكونات:

ملعقتين من ملح البحر.

ملعقتين من زيت العنب.

نصف ملعقة من زيت العرعر.

الطريقة:

قومي بمزج ملح البحر مع زيت العنب.

أضيفي إليهم زيت العرعر.

قلبي المكونات جيداً.

إفردي الماسك على المكان المتواجد به الجلد الميت.

إتركيه حتى يجف، ويصبح طبقة جافة.

قومي بإزالته براحة يدك من خلال الفرك بها جيداً.

كرري الماسك مرة كل أسبوع للحصول على نتيجة مثلى.

ماسك القهوة

القهوة من أفضل المقشرات الطبيعية إستخدميها بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقتان من القهوة الداكنة.

ملعقة من السكر الخشن.

ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة: