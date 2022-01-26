أدفي أنتي وعائلتك من البرد وأعملي شوربة العدس على أصولها بالطريقة المصرية بطعم ومذاق شهي

شوربة العدس من أهم الأطباق التي تقدم في فصل الشتاء لأنها تساعد على الشعور بالدفء وتقوم بتقوية المناعة لاحتوائها على عناصر غذائية هامة، ويوجد بها مكونات كثيرة ومغذية ومنها الجزر والبصل والثوم وأيضا الشعرية وهي تقدم مع خبز محمص وباذنجان مخلل وبصل أخضر ونحن سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عملها بكل سهولة فتابعونا.

طريقة عمل شوربة العدس

المكونات:

2 كوب عدس أصفر.

بصلة مفرومة ناعم.

جزرة مقشرة ومقطعة أجزاء صغيرة.

5 ملاعق كبيرة زيت.

عود كرفس مقطع.

2 فص ثوم.

8 أكواب مرقة لحم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود.

بصلة مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير:

نقوم بتنظيف العدس من الشوائب ثم يغسل جيدا بالماء وعلى النار نرفع وعاء ونضيف إليه 3 ملاعق من الزيت. نشوح البصل المفروم وبعد ذلك يوضع الثوم مع الكرفس والجزر ونقلب جميع المكونات لمدة 10 دقائق. أضيفي العدس مع المرقة ونخفض النار حتى يصبح العدس طري نضع الملح مع الفلفل الأسود والكمون. نحمر البصل المقطع شرائح في الزيت ويرفع على مناديل مطبخ ثم نخفق العدس بالهاند بلندر أو في الخلاط. ونصب الشوربة مرة أخري على النار ونضيف إليها ملعقة من الزبدة مع ملعقة من الكزبرة الجافة المطحونة. وفص ثوم مهروس عندما تغلي تصب في وعاء التقديم ونزين الوجه بالبصل المحمر مع عصير ليمونة.

طريقة عمل شوربة العدس التركية

المكونات:

كوب من العدس.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 حبة بصل مفروم.

2 مكعب مرقة دجاج.

حبة بطاطس متوسطة.

حبة طماطم.

ملعقة صغيرة نعناع.

حبة من الجزر.

ملح وفلفل أسود.

4 أكواب ماء.

4 فصوص ثوم.

طريقة التحضير: