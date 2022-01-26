مش محتاجة تحطي مكياج بخلطة سحرية لتبييض الوجه وإحمرار وتوريد الخدود طبيعي في 5 دقائق

يعتبر توريد الخدود من أهم علامات الجمال عند النساء لذلك يستخدمون الكثير من مستحضرات التجميل التي تعمل على نضارة البشرة وتوريد الخدود، لكن هذه المستحضرات تتواجد على البشرة فترة مؤقتة ويتم إزالتها في النهاية بالإضافة إلى أنها تترك الكثير من الآثار الجانبية على البشرة لذلك يلجأون إلى استخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على توريد الخدود طبيعيًا.

ماسك الفراولة والسكر لتبييض الوجه واحمرار الخدود

تعتبر هذه الخلطة من أهم الوصفات الفعالة في تبييض الوجه واحمرار الخدود لأن السكر يعمل على تجديد خلايا الجلد والفراولة توجد بها مركبات تعمل على احمرار الخدود

المكونات

ثلاثة حبات من الفراولة متوسطة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

طريقة التطبيق

تهرس الفراولة جيدًا حتى يصبح قوامها لين.

يضاف السكر الخشن إلى الفراولة ويتم تقليبهم جيدًا.

يوضع الخليط على الوجه بالكامل مع التركيز على منطقة الخدود.

يترك الخليط على الوجه نصف ساعة ويفضل القيام بعمل هذا الماسك ليلًا قبل الذهاب للنوم.

يغسل الوجه بالماء الدافئ والغسول الخاص بنوع البشرة حتى يتم التخلص من آثار الخليط نهائيًا.

تمرر قطعة من الثلج على البشرة حتى نقوم بإغلاق مسام الوجه لكن يجب وضع قطعة الثلج داخل قطعة من القماش نظيفة ولابد من عدم تعرضها للجلد مباشرة حتى لا يسبب التهاب للبشرة.

في النهاية يوضع ماء الورد على البشرة لكي يساعد على إغلاق المسام أيضًا بالإضافة إلى أنه يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة في التبييض وتوريد الخدود.

وصفة الزبدة و السكر لتبييض الوجه واحمرار الخدود

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات إنتشارًا بين الكثير من الفتيات وذلك لأنها تحقق نتائج فعالة

المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

طريقة التطبيق