نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الطرق الطبيعية لنمو الشعر وبعض الوصفات لتطويل الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل الطرق الطبيعية لنمو الشعر، تبحث دائما كل سيدة على الطرق التي تعمل على زيادة نمو الشعر وزيادة طوله وكثافته، ومن المعروف أن للحصول على شعر مغذي وكثيف لابد من الاهتمام بتحفيز البصيلات، وسنوضح بمقالنا طرق طبيعية لنمو الشعر.

أفضل الطرق الطبيعية لنمو الشعر

كل سيدة تحدث لها الكثير من الظروف وتتعرض لبعض العوامل التي تتسبب في تقصف الشعر مثل الحمل والرضاعة وتغيير الفصول وتعرض الشعر للجفاف، وهناك الكثير من الوصفات التي تساعد في نموه وتغذيته.

على سبيل المثال:

أهم الطرق الطبيعية والفعالة لنمو الشعر وتغذيته

أولا: الزيوت الطبيعية

أثبتت الكثير من الدراسات أن الزيوت الطبيعية هامة جدا ومفيدة لنمو الشعر سريعا.

ومن تلك الزيوت زيت النعناع، وزيت بذور اليقطين، وزيت الجوجوبا، وزيت أكليل الجبل،

وللاستفادة من تلك الزيوت لابد من اختيار نوع منهم والقيام بتدليك فروة الرأس بالزيت.

ثانيا: جل الصبار (الألوفيرا)

جل الصبار (الألوفيرا) من الموارد الطبيعية التي لها الكثير من الفوائد للبشرة والشعر، ومن فوائد جل الصبار للشعر إنه يعمل على ترطيبه ويخلصه من التساقط والتقصف، وكل ما عليكِ هو وضع كمية مناسبة لجل الصبار على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

ثالثا: الاستمرار على شرب الماء

لابد من الحرص على شرب كمية مناسبة من الماء يوميا وأن لا تقل تلك الكمية عن ثمانية أكواب يوميا، ويساعد ذلك على تنشيط الدورة الدموية بالجسم ويعمل على تحفيز فروة الرأس، ويمنح الماء للشعر الرطوبة اللازمة لوقايته من المشاكل.

أغذية تعمل على نمو الشعر

هناك الكثير من المأكولات التي تساعد على زيادة كثافة الشعر، والعمل على نموه والتخلص من التقصف والهيشان وعلى سبيل المثال:

البيض

صفار البيض من المواد التي تعمل على زيادة نمو الشعر لذلك لابد من الحرص على تناول البيض وإدخاله في الماسكات المستخدمة للشعر، ويحتوي البيض على البروتين الهام لصحة الشعر.

ثمار الأفوكادو

الأفوكادو من الفواكه المميزة وتعمل على نمو الشعر لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات مثل حمض الفوليك، والبوتاسيوم، والماغنسيوم.

لذلك هي من الفواكه الهامة للشعر.