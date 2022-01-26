نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيه لشعرك 30 دقيقة لتكثيف وتطويل الشعر وإزالة القشر والحكة نهائياً لن تصدقي جمال شعرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مشكلة القشرة وسقوط الشعر من المشاكل التي تعاني منها الكثير من النساء في جميع الأعمار وذلك لأن القشرة سبب رئيسي في سقوط الشعر، وعند البحث عن طرق لكثافة الشعر لابد أن تكون هذه الطرق معالجة أيضًا للقشرة لأن لابد من معالجة السبب في تساقط الشعر قبل علاجه ويوجد الكثير من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من القشرة وزيادة كثافة الشعر أيضًا.

وصفة خل التفاح للتخلص من القشرة وتكثيف وتطويل الشعر

يعتبر خل التفاح من أكثر المواد الطبيعية التي تعمل على التخلص من القشرة وذلك لأنه له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، كما أنه يغذي فروة الشعر مما يزيد من كثافة الشعر

المكونات

كوب واحد من خل التفاح.

كوب واحد من الماء.

طريقة التطبيق

يوضع الماء على الخل حتى يتم تخفيفه.

توضع المكونات في زجاجة نظيفة ويتم رجها جيدًا حتى يمتزج الخل مع الماء.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المعتاد استخدامه والمخصص لنوع الشعر.

يشطف الشعر بالماء جيدًا للتخلص من الشامبو تمامًا وبعدها يشطف بخليط الماء وخل التفاح.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج في التخلص من القشرة وكثافة الشعر.

وصفة البيض لكثافة الشعر وتطويله

يعتبر البيض أهم المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لكثافة الشعر وذلك لأنه غني بالبروتين والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الشعر

المكونات

بيضة واحدة.

طريقة التطبيق

تقلب البيضة جيدًا حتى يتداخل الصفار مع البياض.

يوضع البيض على الشعر ويوزع جيدًا على فروة الرأس حتى أطراف الشعر.

يترك البيض على الشعر نصف ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر مع الشامبو المناسب للشعر.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة وسريعة في تكثيف الشعر وتطويله.

وصفة زيت الخروع

يساعد زيت الخروع على تكثيف الشعر بشكل كبير وذلك لأنه يساعد على انبات الشعر ويفضل استخدام زيت جوز الهند معه لكي يخفف من قوام زيت الخروع ويعطي الشعر رائحة جميلة.

المكونات

ملعقة واحدة من زيت الخروع.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة التطبيق