استعيدي جمالك بملعقة حنة أصبغي شعرك بنفسك باللون البني المحمر في المنزل بدون صبغات ضارة

في بعض الأوقات ترغب كل فتاة بتغيير لون شعرها كنوع من أنواع التجديد ولكن كثرة استخدام التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة الشعر وتجعله تالف ومقصف، ولكن الحناء تعطي نفس النتيجة ولكنها تزيد من قوة ولمعان الشعر وتغذية ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر باللون البني المحمر فتابعونا.

خلطة الحنة لصبغ الشعر باللون البني المحمر

المكونات:

5 ملاعق كبيرة حناء.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بغلي الماء في وعاء متوسط الحجم ويضاف إليه القهوة ويترك جانبا حتى تصبح دافئة في وعاء أخر نضع الحناء. ثم تعجن بماء القهوة جيدا للحصول على عجينة ناعمة ويجب أن تكون المكونات دافئة للحصول على اللون المرغوب في أسرع وقت. قبل وضع الحناء على الشعر يجب أن يكون مغسول بالماء والشامبو للتخلص من الزيوت والأتربة العالقة به تماما. بعد أن يجف الشعر تماما يقسم إلى أجزاء متساوية ثم يوضع الخليط بداية من الجذور وحتى الأطراف واحرصي على وضع كمية مناسبة من الفازلين حول الجبة والأذن. حتى لا يتغير لون الجلد نغطي الشعر بقبعة الاستحمام أو كيس بلاستيك ثم نضع منشفة ساخنة على الشعر هذه الطريقة تساعد على تقوية اللون. نترك الحناء على الشعر لمدة 4 ساعات ثم تغسل بالماء الفاتر والشامبو وسوف تلاحظي أن لون شعرك أصبح بني محمر بكل سهولة.

صبغ الشعر باللون البني الفاتح بالحناء

المكونات:

كمية مناسبة من مسحوق الحناء ذات اللون الأخضر الفاتح.

4 ملاعق كبيرة من الكركم.

4 ملاعق صغيرة من البابونج.

نصف ملعقة من القهوة.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام: