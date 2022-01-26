خلطة الحنة المنزلية لصبغ الشعر باللون البني المحمر وإزالة الشيب للون جذاب وشعر صحي

لا داعي لاستخدام الصبغات التي قد تؤدي إلى هلاك الشعر وتقصفه بشكل كبير، ويمكنك استبدالها بإستخدام الحناء الطبيعية التي لها دور فعال في تلوين الشعر بالعديد من الدرجات المميزة التي قد تنال اعجابك بشكل رائع، كما أن الحناء الطبيعية لها الكثير من الفوائد للشعر، فلذلك سوف تستمتعين بلون جذاب وشعر قوي وبدون اي أضرار.

طريقة استخدام الحناء الطبيعية للحصول على اللون البني المحمر

اذا كنتي من عشاق اللون المميز البني المحمر يمكنك الحصول عليه بكل سهولة من خلال استخدام الحناء بطريقة سهلة وغير مكلفة، ولذلك لا تحتاجين إلى الذهاب الى صالونات التجميل وسوف تحصلين في النهاية على أفضل درجة تتمنيها وطريقة التطبيق الحناء كالأتي:

مكونات صبغ الشعر باللون البني

كوب من الحناء الطبيعية.

ربع كوب من عصير البنجر أو استبداله بعصير كركدية المصفى من الشوائب، واوراق الكركدية.

ملعقتين من مسحوق القهوة المذابة في الماء المغلي بمقدار ربع كوب او فنجان.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة التطبيق