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عمر شويل - جدة خلطة الحنة المنزلية لصبغ الشعر باللون البني المحمر وإزالة الشيب للون جذاب وشعر صحي - ثقفني
لا داعي لاستخدام الصبغات التي قد تؤدي إلى هلاك الشعر وتقصفه بشكل كبير، ويمكنك استبدالها بإستخدام الحناء الطبيعية التي لها دور فعال في تلوين الشعر بالعديد من الدرجات المميزة التي قد تنال اعجابك بشكل رائع، كما أن الحناء الطبيعية لها الكثير من الفوائد للشعر، فلذلك سوف تستمتعين بلون جذاب وشعر قوي وبدون اي أضرار.
طريقة استخدام الحناء الطبيعية للحصول على اللون البني المحمر
اذا كنتي من عشاق اللون المميز البني المحمر يمكنك الحصول عليه بكل سهولة من خلال استخدام الحناء بطريقة سهلة وغير مكلفة، ولذلك لا تحتاجين إلى الذهاب الى صالونات التجميل وسوف تحصلين في النهاية على أفضل درجة تتمنيها وطريقة التطبيق الحناء كالأتي:
مكونات صبغ الشعر باللون البني
- كوب من الحناء الطبيعية.
- ربع كوب من عصير البنجر أو استبداله بعصير كركدية المصفى من الشوائب، واوراق الكركدية.
- ملعقتين من مسحوق القهوة المذابة في الماء المغلي بمقدار ربع كوب او فنجان.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
طريقة التطبيق
- احضري طبق بلاستيك مناسب.
- أضيفي بداخله الحناء الطبيعية.
- ثم اضيفي القهوة.
- قلبي المكونات، ثم أضيفي عصير البنجر المصفى أو الكركدية لإعطاء درجة البني المحمر قليلًا.
- قومي بإضافة الخل الأبيض وذلك بغرض تثبيت اللون.
- قلبي المكونات مع بعضها البعض لتتكون عجينة ناعمة.
- غطي الطبق، واتركيه جانبًا في مكان دافئ حتى يختمر وذلك لمدة ثلاثة ساعات.
- اغسلي شعرك جيدًا حتى يكون نظيف تمامًا قبل تطبيق الحناء.
- اتركي شعرك حتى يجف تمامًا.
- قسمي شعرك بعد ذلك إلى عدة أقسام.
- ضعي الخليط على أقسام شعرك بالكامل من بداية الشعر حتى الأطراف، وذلك حتى يحصل الشعر بالكامل على هذا اللون.
- في الشعر بعد ملئه بالخليط ، ثم ارتدي قبعة بلاستيكية مناسبة.
- اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين حتى تجف الحناء تمامًا.
- قومي بغسل شعرك بعد ذلك بالماء جيدًا حتى يتم تنظيف الشعر بالكامل من خليط الحناء، ويفضل عدم استخدام الشامبو قبل مرور يومين على استخدام الحناء حتى لا تفقد اللون بسهولة.
- بعد الانتهاء جففي شعرك بالاستشوار، وذلك لرؤية لون الشعر والدرجة التي تم صبغها بشكل أفضل.
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