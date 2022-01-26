أصنعي بنفسك زبدة كاكاو طبيعية منزلية لترطيب وتنعيم الشفايف وإزالة التشققات والجفاف في دقائق

تعاني الكثير من النساء والفتيات من خشونة الشفايف وتشققها طوال فترة الشتاء وذلك نظرًا لإنخفاض درجة الحرارة وذلك يعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة للكثير منهم لذلك يبحثون عن طرق فعالة في التخلص من هذه المشكلة، ويوجد العديد من الكريمات التي يمكن استخدامها في ترطيب الشفايف إلا أنها تحتوي على مواد كيميائية، ومن الممكن تحضير زبدة كاكاو لترطيب البشرة بمكونات طبيعية موجودة في البيت.

طريقة عمل زبدة كاكاو لترطيب الشفاه

طريقة عمل زبدة الكاكاو في المنزل سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها بأقل المكونات وفي أسرع وقت

المكونات

ملعقة كبيرة من زبدة جوز الهند.

بضعة قطرات من زيت جوز الهند.

قطعة صغيرة من شمع العسل.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

ملعقة صغيرة واحدة من زيت بذور قرع العسل.

4 حبات من القرنفل.

طريقة التطبيق

نحضر إناء صغير ونضع فيه زبدة جوز الهند ونضع معها شمع العسل ونتركهم على نار هادئة حتى يذوب كل منهم.

يضاف زيت جوز الهند وفيتامين E إلى الخليط ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها حتى تتداخل مع بعضها.

يضاف زيت بذور قرع العسل والقرنفل إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب.

يوضع الخليط في علبة زجاجية صغيرة ويفضل أن تكون محكمة الغلق.

توضع العلبة في الثلاجة حتى تتجمد المكونات مرة أخرى وتأخذ نفس قوام زبدة الكاكاو الجاهزة.

طريقة تحضير زبدة كاكاو حمراء اللون

تفضل الكثير من السيدات وضع زبدة الكاكاو حمراء اللون لأنها تعمل على توريد الشفايف وإعطائها المظهر الجذاب

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة كبيرة من البنجر المركز.

طريقة التطبيق