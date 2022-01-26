لن تصدقي معجزة كريم تفتيح السواد تحت العين نهائياً تخلصي من الهالات السوداء بدهنة واحدة

يعتبر ظهور السواد تحت العين من المشاكل المزعجة لدى الكثيرمن الأشخاص والتي تظهر خاصةً عند سن الثلاثين نتيجة النوم المتقطع وكثرة تناول الكافيين، مما يجعل السيدات والفتيات يقومون بالبحث عن كريم تفتيح السواد تحت العين بمكونات طبيعية نظراً لإرتفاع أسعار المنتجات الأخرى، وفي هذا المقال سنقدم طرق مختلفة لعمل كريم الهالات السوداء.

كريم تفتيح السواد تحت العين

تعددت الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة الهالات السوداء تحت العين حيث تتكون من مواد طبيعية تعمل على تعزيز الكولاجين مما يحفز خلايا الجلد على تجديد الميلانين الموجود فيها وإليك بعض الطرق.

وصفة زيت جوز الهند وزيت اللوز

يمكنك العناية بمنطقة العين والحفاظ عليها من الهالات السوداء بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

أربعة كبسولات من فيتامين E.

نقطتين من الجلسرين.

الطريقة:

في وعاء على نار هادئة ضعي زيت جوز الهند حتى يذوب.

أفرغي كبسولة الفيتامين في زيت جوز الهند.

ضعي زيت اللوز، وقومي بمزجهم.

ضعي المزيج داخل الثلاجة ليجمد.

إستخدمي الخليط مرتين صباحاً ومساءاً، وسوف تجدين نتيجة مبهرة.

كريم الكركم واللبن

يمكنك تحضير كريم يخلط الكركم مع اللبن بطريقة بسيطة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من العسل النحل.

ملعقتين من اللبن الحليب البارد.

ملعقة من الفازلين الذائب.

الطريقة:

في إناء على نار هادئة ضعي الفازلين يذوب ثم ضعي العسل النحل، وقومي بتذويبه جيداً.

ضعي اللبن الحليب وقلبي.

ضعي الكركم بالتدريج حتى يمتزج، ويعطي قوام كريمي.

ضعيه في الثلاجة ليجمد.

قومي بإستخدامه مرتين في الأسبوع، وستجدين نتيجة رائعة.

كريم الشاي الأخضر مع الخيار

يمكنك عمل كريم الشاي الأخضر للحد من الهالات السوداء بطريقة سهلة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقتين من الشاي الأخضر.

نصف كوب ماء.

حبة من الخيار مقطعة قطع متوسطة.

قطع من القطن المخصص للوجه.

الطريقة: