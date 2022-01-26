تحضير كيكة البسبوسة ببيضة واحدة فقط بدون خلاط أو مضرب بيض

تعتبر كيكة البسبوسة من الحلوى التي تتسم بالمذاق الشهي واللذيذ، فكيكة البسبوسة من الحلوى المفضلة التي أقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال فترغب كل ربة منزل في أن تقدم إلى أطفالها مأكولات شهية بدلًا من شرائها من الخارج وذلك نظراً لطعمها الجميل وفوائدها الكثيرة كما أنها محفزة للأطفال على تناولها بجوار كوب من اللبن كوجبة خفيفة وجميلة صباحاً ومساءً، وإليكم في مقالنا الآتي طريقة تحضير كيكة البسبوسة في البيت أطعم من الجاهزة وبمكونات موجودة بالفعل بشكل دائم داخل مطبخك.

تحضير كيكة البسبوسة في المنزل

يتم تحضير كيكة البسبوسة بخطوات بسيطة كما أن المقادير متواجدة في المطبخ وإليكم تلك المقادير.

مكونات كيكة البسبوسة

كأس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات. كأس من السميد الناعم. كأس من جوز الهند المبشور ناعم. كأس من اللبن الزبادي الطازج. علبة من القشطة الحلوة. كأس ونصف من القطر. نصف كأس من السكر. بيضة بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات تحضير كيكة البسبوسة

تعتبر كيكة البسبوسة من الحلوى التي تتسم بالنكهة الشهية وسهولة التحضير، فتبحث كل أم عن وصفات منزلية جديدة وتعد كيكة البسبوسة من الحلوى اللذيذة والشهية التي يفضلها الأطفال بالتحديد وتلك الخطوات تكمن في التالي.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة