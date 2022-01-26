الفراخ بطعم خطير .. طريقة عمل دجاج محشي بالأرز والزعفران في الفرن

لا شك أن الدجاج تعد هي أهم العناصر المقدمة على مائدة الطعام، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تحتار الأمهات في تحضير الأكلات الرئيسية المميزة الطعم والمحببة لقلوب وشهية الجميع، إليكم نقدم طريقة عمل دجاج محشي بالأرز والزعفران في الفرن للاستمتاع بتقديم أكلة رائعة بتتبيلة مميزة للفراخ والحصول على طعم جديد، تابعينا للمزيد من التفاصيل في السطور المقبلة.

طريقة عمل دجاج محشي بالأرز

المقادير التي تحتاجين إليها:

كوبين من الأرز قصير أو طويل الحبة حسب الرغبة.

دجاجة كاملة حجمها من كيلو إلى كيلو نصف تقريبًا.

ملعقة شاي من الملح.

ربع ملعقة شاي من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

1 ملعقة صغيرة بهارات.

نصف ملعقة شاي من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.

2 ملعقة طعام زيت ذرة.

2 ملعقة كبيرة من اللوز المقشر.

ملعقة كبيرة صنوبر.

ثمرة من البصل متوسطة الحجم مفرومة.

فص ثوم مفروم فرمًا ناعمًا.

حوالي 1/8 كيلو من اللحم المفروم.

نصف كوب من البازلاء.

طريقة التحضير