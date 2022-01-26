نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفراخ بطعم خطير .. طريقة عمل دجاج محشي بالأرز والزعفران في الفرن في المقال التالي
عمر شويل - جدة الفراخ بطعم خطير .. طريقة عمل دجاج محشي بالأرز والزعفران في الفرن - ثقفني
لا شك أن الدجاج تعد هي أهم العناصر المقدمة على مائدة الطعام، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تحتار الأمهات في تحضير الأكلات الرئيسية المميزة الطعم والمحببة لقلوب وشهية الجميع، إليكم نقدم طريقة عمل دجاج محشي بالأرز والزعفران في الفرن للاستمتاع بتقديم أكلة رائعة بتتبيلة مميزة للفراخ والحصول على طعم جديد، تابعينا للمزيد من التفاصيل في السطور المقبلة.
طريقة عمل دجاج محشي بالأرز
المقادير التي تحتاجين إليها:
- كوبين من الأرز قصير أو طويل الحبة حسب الرغبة.
- دجاجة كاملة حجمها من كيلو إلى كيلو نصف تقريبًا.
- ملعقة شاي من الملح.
- ربع ملعقة شاي من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.
- 1 ملعقة صغيرة بهارات.
- نصف ملعقة شاي من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.
- 2 ملعقة طعام زيت ذرة.
- 2 ملعقة كبيرة من اللوز المقشر.
- ملعقة كبيرة صنوبر.
- ثمرة من البصل متوسطة الحجم مفرومة.
- فص ثوم مفروم فرمًا ناعمًا.
- حوالي 1/8 كيلو من اللحم المفروم.
- نصف كوب من البازلاء.
طريقة التحضير
- في البداية قومي بغسل الأرز جيدًا بالماء، ثم يتم نقعه في الماء الدافئ ويترك لمدة 10 دقائق إذا كان قصير الحبة، ونصف ساعة في حالة كان طويل الحبة.
- يتم تحضير الفرن بتسخينه على درجة حرارة 190 مئوية.
- يتم تحضير التتبيلة بالخلط بين كل من الزعفران والملح والفلفل الأسود والبهارات والقرفة، والكزبرة.
- ثم امزجي التتبيلة معًا حتى التجانس.
- ضعي ثلث كمية التتبيلة على الدجاجة وقومي بتتبيلها به من الداخل والخارج جيدًا.
- ضع اللوز في الزيت الساخن في مقلاة على النار، ويتم التقليب حتى الحصول على اللون الذهبي، ثم يترك جانبًا.
- في نفس الزيت ضعي كل من البصل والثوم، ويتم التقليب حتى يذبل البصل.
- ثم أضيفي اللحم المفروم، ويتم التقليب حتى النضج.
- يتم إضافة الأرز وباقي كمية التتبيلة السابق تحضيرها.
- أضيفي البازلاء وكوب من الماء.
- تهدأ الحرارة، ويترك الخليط على النار لمدة 10 دقائق حتى النضج نصف تسوية.
- يرفع من على النار، ثم يتم حشو الدجاجة بالخليط.
- تغلق فتحة الدجاج باستخدام خلة أسنان، ثم توضع في كيس حراري ويتم غلقه.
- توضع في صينية ثم تدخل الفرن.
- تترك لمدة ساعة حتى النضج.
- المتبقي من الأرز قومي بإضافة إليه نصف كوب من الماء، وضعيه على النار الهادئة حتى النضج.
- يقدم مع الدجاج وبالهناء والشفاء.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ