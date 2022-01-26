بدون ماكينة.. بالمقص فقط لف ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ هتلفي 5 كيلو بدون تعب

بالمقص فقط لف ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ،، نتعرف من خلال ما يلي من تلك الفقرات على الطريقة التي من خلالها يكون من السهل على ربة المنزل أن تقوم باللف ورق العنب والكرنب بالمقص حيث تعتبر تلك الطريقة واحدة من بين الطرق الأسرع والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل وصفة المحشي بمنتهى السهولة من خلال خطوات بسيطة من السهل اتباعها لكي تكون هناك فرصة لسرعة إنجاز وجبة المحشي والتي من الممكن أن تتم بأقصى سرعة بغضون وقت قصير وفيما يأتي نوضح لك أهم الخطوات التي تستطيعين بها اللف للخضار الورقي بمساعدة المقص.

بالمقص فقط لف ورق العنب والكرنب

من الممكن لكل ربات البيوت أن تتبع مختلف الخطوات البسيطة لتلك الطريقة وهذا ما يكون للحصول على المحاشي من أصابع الملفوف بكمية كبيرة حيث تعد هذه الطريقة من أهم وأسرع الطرق التي تيسر لكِ إنجاز عمل وصفات المحاشي المختلفة من أنواع الخضار الورقي مثل ورق العنب أو ورق الكرنب، وفيما يلي من تلك السطور المقبلة نقدم لكِ أفضل وصفة من الممكن من خلالها أن يتم عمل أنواع المحاشي بطريقة سهلة للحصول عليها بسرعة وجاهزة للتسوية.

طريقة لف ورق العنب والكرنب بواسطة المقص

من أهم الخطوات للف ورق العنب وورق الكرنب بالمقص ما يلي في النقاط القادمة:

عليك في البداية الإعداد والتجهيز لكمية الورق المطلوب لفها وحشوها بالخلطة المفضلة حيث يتم التقطيع للورق باستعمال المقص بالطريقة المفضلة مع إمكانية السلق بالماء مع الكمون وتعد تلك الطريقة من أهم الطرق الصحية لسلق الكرنب.

بعد ذلك لا بد من إعداد خليط الأرز بالطريقة التي تفضلها ربة المنزل، ومن الممكن أن يتم التحضير لخليط الأرز بمنتهى السهولة وفي خلال وقت قصير.

يتم الخلط الجيد للحشو ووضعه ببولة مناسبة.

الورق يتم حشوه بمساعدة المقص وتعتبر الطريقة ميسرة جدا لعمل أصابع المحشي بشكل يكون متناسق وبنفس الحجم وهذا ما ييسر من تسوية المحشي وفي أقل وقت ممكن، ومن خلال تلك الطريقة تستطيع ربة المنزل أن تنجز عمل الوصفة وفي أقل وقت ممكن.

الكرنب وورق العنب يعتبر من أكثر الأكلات التي يحبها الكبير والصغير وهي تعتبر من الأكلات الشتوية كما أن له الكثير من الفوائد التي تعمل علي مد الجسم بالطاقة، لكن تجد أغلب السيدات صعوبة في لف ورق العنب وكذلك الكرنب أيضا لذا قدمنا لكم اكتر من طريقة للف ورق العنب والكرنب بكل سهولة