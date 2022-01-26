نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون سويت.. إزالة الشعر الزائد بالفازلين نهائيا من الجذور وتبيض فوري للمناطق الحساسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإزالة للشعر الزائد بالفازلين من بين أهم الوصفات الطبيعية والتي من الممكن أن تستعمل وبكل سهولة وتطبق على الجلد وتعد وصفة مميزة من الفازلين حال وضعها على الجلد وتطبيقها ما بين الآن والآخر فهذا ما يساعد على إزالة الشعر هذا فضلا عن ترطيب الجلد والتخلص تماما من مختلف عيوبه، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة والطريقة الصحيحة والتي من خلالها يكون من السهل تحضير وتطبيق تلك الخلطة الطبيعية كما سنوضح أهم المكونات الأساسية والتي لا غنى عنها لتحضير أفضل خليط من الفازلين لإزالة تامة للشعر الزائد.

إزالة الشعر الزائد بالفازلين

من أهم الخلطات الطبيعية والتي من الممكن لكل سيدة أن تقوم بالتحضير السريع لها للاستفادة من أهم خصائصها حيث تعتبر الوصفة واحدة من أهم وأفضل وأسرع الخلطات التي تزيل الشعر ولها الكثير من الفوائد الأخرى، ومن خلال الاستعمال لوصفة الفازلين تزال كل عيوب الجلد ونتخلص تماما من أي تواجد للبثور والتي قد تنتج عقب الإزالة للشعر حيث تعد الوصفة مرطبة للجلد وتعمل على تخليصه بشكل سريع من أي تواجد للجفاف أو البقع وهذا مع تكرار التطبيق لتلك الخلطة الطبيعية.

مكونات إزالة الشعر الزائد بالفازلين

نقدم لك عبر الآتي أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل وصفة الفازلين المميزة والتي يسهل من خلالها عمل أفضل وصفة من الفازلين المزيلة للشعر تماما ومن الجذور:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من بودرة الحمص.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الليمون.

طريقة إزالة الشعر بالفازلين والنشا

من الممكن أن نقوم بعمل وصفة الفازلين بمنتهى السهولة من خلال الاستعمال للمكونات السابقة والتي من الممكن أن يتم مزجها من خلال عمل إذابة كاملة للفازلين ومن ثم يتم خلطه مع بقية المكونات حتى نجد أن المزيج قد تحول فقوامه من القوام السائل إلى قوام أشبه بالكريم الذي يكون من السهل تطبيقه على الجلد، وبجفاف الخليط يسهل نزع الشعر تماما من سطح البشرة.

هناك طريقة أخري لإزالة الشعر الزائد نهائيا عن طريق استخدام بياض البيضه عن طريق وضع بيضه في إناء وفصل الصفارة منها ثم اخد البياض وخلطة مع ملعقة من زيت الزيتون ثم عليك مزج هذا المكونان مع بعضهم لبعض ثم قومي بوضع علي الخليط علي المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد نهائيا منها ثم اتركية يجف ثم قومي بنزع الخليط .