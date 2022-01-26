على طريقة راتاتوي .. عمل صينية كفتة بالبطاطس والخضار

على طريقة راتاتوي يمكنك تحضير صينية كفتة بالبطاطس والخضار في الفرن مميزة بمذاق رائع وطعم جميل، لتعدي أكلة جديدة وشهية لعائلتك وتقدميها مع الأرز الأبيض أو مع الخبز والمخللات وسلطة الطحينة، تابعينا في السياق التالي للتعرف على كيفية عمل صينية كفتة بالبطاطس والخضار بالمقادير الصحيحة والمضبوطة وبالخطوات البسيطة.

طريقة عمل صينية كفتة بالبطاطس والخضار

المقادير التي تحتاجين إليها لعمل الوصفة:

نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.

3 ثمرات من الباذنجان.

3 حبات بطاطس.

ثلاثة ثمرات من البصل متوسط الحجم.

رأس ثوم.

10 حبات طماطم كرزية.

ملعقة كبيرة من معجون الفلفل.

1/2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

5 ملاعق طعام من دبس الرمان.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة من الفللف الأسود.

ملح حسب المذاق.

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير