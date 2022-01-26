نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة راتاتوي .. عمل صينية كفتة بالبطاطس والخضار في المقال التالي
عمر شويل - جدة على طريقة راتاتوي .. عمل صينية كفتة بالبطاطس والخضار - ثقفني
على طريقة راتاتوي يمكنك تحضير صينية كفتة بالبطاطس والخضار في الفرن مميزة بمذاق رائع وطعم جميل، لتعدي أكلة جديدة وشهية لعائلتك وتقدميها مع الأرز الأبيض أو مع الخبز والمخللات وسلطة الطحينة، تابعينا في السياق التالي للتعرف على كيفية عمل صينية كفتة بالبطاطس والخضار بالمقادير الصحيحة والمضبوطة وبالخطوات البسيطة.
طريقة عمل صينية كفتة بالبطاطس والخضار
المقادير التي تحتاجين إليها لعمل الوصفة:
- نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.
- 3 ثمرات من الباذنجان.
- 3 حبات بطاطس.
- ثلاثة ثمرات من البصل متوسط الحجم.
- رأس ثوم.
- 10 حبات طماطم كرزية.
- ملعقة كبيرة من معجون الفلفل.
- 1/2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- 5 ملاعق طعام من دبس الرمان.
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.
- ملعقة صغيرة من الفللف الأسود.
- ملح حسب المذاق.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
طريقة التحضير
- ضع في وعاء اللحم المفروم، وأضف إليه الملح والفلفل الأسود.
- قم بالعجن باليد جيدًا حتى التمازج.
- ثم ابدأ في تشكيل كرات اللحم على شكل دائري.
- يتم تقشير الباذنجان، ثم يتم تقطيعها إلى أنصاف حلقات سميكة بسمك حوالي 1 سم.
- ثم يتم تقطيع البطاطس والبصل إلى حلقات على نفس منوال الباذنجان.
- في صينية دائرية يتم ترتيب الباذنجان والبصل واحدة تلو الأخرى على شكل دائري ليأخذ حافة الصينية من القطر الخارجي لها.
- ثم يتم ترتيب من الداخل كرات اللحم مع شرائح البطاطس واحدة تلو الاخرى بنفس الطريقة.
- في منتصف الصينية ضع الطماطم الكرزية، ويمكنك وضه أسفلها طبقة من اللحم المفروم.
- يتم تقطيع رأس الثوم إلى نصفين ثم يتم وضعها في منتصف الصينية مع الطماطم.
- في كوب من الماء الساخن أضف معجون الطماطم وزيت الزيتون والتوابل ومعجون الفلفل، ويتم المزج جيدًا.
- صب الصلصة على الخضار وكرات اللحم في الصينية بالتوزيع.
- ثم يتم تغطية الصينية بورق ألمونيوم “فويل”.
- تدخل الفرن الساخن في درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة ونصف تقريبًا حتى تمام النضج.
- تخرج من الفرن وتقدم ساخنة مع الخبز البلدي أو الشامي والمخلل وسلطة من الطحينة.
- يقدم على المائدة وبالهناء والشفاء.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ