نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير الاكلير الفرنسي في البيت أصبح سهلاً والنتيجة منفوش وهش وبيذوب في الفم في المقال التالي
يعتبر الاكلير من الحلويات الفرنسية التي يفضلها الكثير من الأشخاص ويقبل على تناولها الجميع كباراً وصغار، فتتسم طريقة تحضير الاكلير بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت في التحضير على الإطلاق على عكس ما يعتقده الكثير مما يجعلهم يدفعون مبالغ باهظة في شراءه، وتتبعوا معنا في مقالنا الآتي الخطوات المتبعة في تحضير الاكلير الفرنسي هش ومنفوش وطعمه أطيب من الجاهز وكل هذا بمكونات إقتصادية بسيطة لا تتعدى ربع ثمن شراؤه جاهزاً، كل ما عليكم هو متابعة موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.
تحضير الاكلير الفرنسي في المنزل
يتم تحضير الاكلير الفرنسي في المنزل بكل سهولة ومن المقادير المستخدمة في تحضير الاكلير كلًا من التالي.
مقادير الاكلير الفرنسي
- كأس واحد من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- كأس واحد من المياه الفاترة.
- ثلاثة أصابع من الزبدة.
- ربع كأس من السكر الأبيض.
- أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- صفار بيضة واحدة.
- ملعقة من الفانيليا السائلة.
- كأسين من الكاسترد أو الفراولة أو الشوكولاتة للحشو.
- شوكولاتة مذابة من أجل التزيين.
خطوات تحضير الأكلير الفرنسي
يتم تحضير الاكلير بخطوات سهلة وسريعة للغاية، فترغب كل أم في أن تقدم لأفراد أسرتها حلوى جديدة وبمذاق شهي دون أن يتم الشراء من الخارج ويعتبر الاكلير واحد من تلك الحلوى الشهية وتتبعوا معنا في المقال التالي تلك الخطوات.
طريقة تحضير الاكلير الفرنسي المنفوخ
- يتم نخل الدقيق ووضع الملح عليه في إناء عميق.
- بعد ذلك يتم الحصول على إناء صغير ويتم وضع كأسين من المياه مع إصابع الزبدة ثم يتم تركهم على نار هادئة.
- الخطوة التالية يتم إضافة الدقيق فيها مع الاستمرار في التقليب لحين أن يختفي التكتل وبعد ذلك يتم رفعه على النار وتركه لمدة دقيقتين.
- يتم إضافة البيض بصورة تدريجية مع الاستمرار في الخلط ثم يتم إضافة صفار البيض ثم يتم نقله إلى كيس التزيين.
- الحصول على صينية ثم يتم دهنها بالزبدة ثم يتم عصر الكيس من أجل إخراج الخليط وعمل أصابع على أسطح الصينية ويفضل جعل الأصابع متباعدة من بعضها البعض.
- القيام بإدخالها إلى الفرن وتركها لمدة عشرة دقائق ثم يتم خفض الحرارة ومراقبة الإكلير لحين أن يتغير لونه إلى اللون البني الفاتح.
- بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن ووضعها جانبًا لحين أن يبرد الأكلير ثم يتم الحصول على حبة وفتحها من الجانب ثم يتم وضع الكاسترد فيها أو الفراولة أو الشوكولاتة.
- بعد ما يتم الانتهاء من هذه الخطوة يتم الحصول على الشوكولاتة ووضعها على الأكلير من أعلى.
- يدخل الاكلير الثلاجة نصف ساعة قبل التقديم ويقدم بارد بألف هنا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ