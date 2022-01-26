تحضير الاكلير الفرنسي في البيت أصبح سهلاً والنتيجة منفوش وهش وبيذوب في الفم

يعتبر الاكلير من الحلويات الفرنسية التي يفضلها الكثير من الأشخاص ويقبل على تناولها الجميع كباراً وصغار، فتتسم طريقة تحضير الاكلير بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت في التحضير على الإطلاق على عكس ما يعتقده الكثير مما يجعلهم يدفعون مبالغ باهظة في شراءه، وتتبعوا معنا في مقالنا الآتي الخطوات المتبعة في تحضير الاكلير الفرنسي هش ومنفوش وطعمه أطيب من الجاهز وكل هذا بمكونات إقتصادية بسيطة لا تتعدى ربع ثمن شراؤه جاهزاً، كل ما عليكم هو متابعة موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

تحضير الاكلير الفرنسي في المنزل

يتم تحضير الاكلير الفرنسي في المنزل بكل سهولة ومن المقادير المستخدمة في تحضير الاكلير كلًا من التالي.

مقادير الاكلير الفرنسي

كأس واحد من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات. نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم. كأس واحد من المياه الفاترة. ثلاثة أصابع من الزبدة. ربع كأس من السكر الأبيض. أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة. صفار بيضة واحدة. ملعقة من الفانيليا السائلة. كأسين من الكاسترد أو الفراولة أو الشوكولاتة للحشو. شوكولاتة مذابة من أجل التزيين.

خطوات تحضير الأكلير الفرنسي

يتم تحضير الاكلير بخطوات سهلة وسريعة للغاية، فترغب كل أم في أن تقدم لأفراد أسرتها حلوى جديدة وبمذاق شهي دون أن يتم الشراء من الخارج ويعتبر الاكلير واحد من تلك الحلوى الشهية وتتبعوا معنا في المقال التالي تلك الخطوات.

طريقة تحضير الاكلير الفرنسي المنفوخ