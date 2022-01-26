هتنوري في الضلمة.. مقشر القهوة والسكر لإزالة الجلد الميت والسواد والبقع الداكنة في 3 أيام

هتنوري في الضلمة.. مقشر القهوة والسكر لإزالة الجلد الميت الطبيعي للتخلص من الجلد الزائد والميت على البشرة، ويعمل هذا المقشر على معالجة الكثير من المشاكل التي تصاب بها البشرة ومنها ومنها القضاء على حبوب البشرة والبثور السوداء، وهذا السكراب مفيد جدًا لصحة البشرة وخاصة للفتيات المقبلة على الزواج وتحتاج أن تستعيد نضارة بشرتها بسرعة بدون اللجوء إلى أي منتجات صناعية ضارة فالمنتجات الخارجية قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة للبشرة وللجسم.

طريقة تحضير مقشر القهوة والسكر الطبيعي

مكونات المقشر:-

أربع ملاعق صغيرة من القهوة الناعمة.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من السكر البني.

خطوات التحضير:-

قومي بخلط كل المكونات السابقة جيدًا حتى يتجانس الخليط تمامًا.

افردي الخليط على بشرتك وادهنيه على وجهك لمدة تتراوح من ربع إلى نصف ساعة حتى يجف.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر ثم قومي بتجفيفها جيدًا ورطبيها بالكريم المرطب.

قومي بعمل الماسك ثلاث مرات في الأسبوع وستجدين نتائج فعالة.

طريقة تحضير ماسك القهوة والسكر بزيت اللوز

قومي بوضع ربع كوب من زيت اللوز مع كوب من السكر البني وكمية من القهوة المطحونة في وعاء صغير وقومي بتقليبه جيدًا.

اغسلي شعرك بالماء الدافئ ثم قومي بدهن الماسك على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة على البشرة.

بعد مرور ربع ساعة قومي بغسلها جيدًا ورطبيها حتى لا يصيبها الجفاف.

كرري الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا لمدة شهر وانعمي ببشرة ناعمة ونضرة.

أهم فوائد القهوة للبشرة