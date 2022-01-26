تعالي أقولك على السر من عند الجزار ومن غير عجن .. طريقة عمل الحواوشي باللحمة المفرومة والسدق

حتى تتمكني من تحضير رغيف الحواوشي على أصوله مثل الذي يتم شرائه من الجزار والحاتي والمطاعم يجب عليك أن تقوم باختيار نوع اللحم، كما تقومي بتحضير المكونات بمقاديرها الصحيحة لعمل الخلطة الصحيحة للتحضير، فيما يلي نستعرض بالخطوات طريقة عمل الحواوشي باللحمة المفرومة وكيفية تحضير رغيف الحواوشي بالسدق بطريقة مختلفة على الطريقة الاسكندراني المصرية.

طريقة عمل الحواوشي باللحمة المفرومة

يحتاج الحواوشي باللحمة المفروم إلى المكونات التالية للتحضير، وهي:

نصف كيلو من اللحم المفروم الملبس “التي تحتوي على نسبة من الدهن”، وهي السر الأساسي لنجاح رغيف الحواوشي.

2 حبة من البصل كبيرة الحجم المفرومة.

ملح وفلفل أسود.

توابل.

ثمرة من الطماطم مقطعة إلى قطع صغيرة في الحجم.

فلفل حامي مقطع إلى قطع صغيرة.

عيش بلدي.

القليل من الزيت أو السمن حسب الرغبة.

ملعقة من الدقيق “وهي الحل لانكماش اللحم داخل الرغيف بعد التسوية”.

طريقة التحضير

قومي بالمزج بين كل من البصل المفروم والملح والفلفل الأسود والتوابل، ثم ادعكي الخليط جيدًا باليد.

أضيفي مكعبات الطماطم والفلفل واللحم المفروم والدقيق.

يتم المزج جيدًا حتى الحصول على الخليط المتجانس معًا.

يتم فتح أرغفة الخبز، ويتم دهنها بالزيت أو بالسمن حسب الرغبة من الوجه.

ضعي حشوة اللحم السابق تحضيرها داخل الأرغفة.

على الجريل الساخن ضع رغيف الخبز ويترك على النار الهادئة حتى يتحمر، ثم يتم قلبه على الجهة الأخرى.

كما يمكنك وضع الأرغفة داخل الفرن الساخن في درجة حرارة متوسطة على الشبك، ومتابعة الأرغفة حتى الاحمرار والنضج.

تخرج وتقدم مع سلطة طحينة وبطاطس شيبسي ومخلل وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير الحواوشي بالسدق

يمكنك تحضير رغيف الحواوشي بالسدق “السجق” على الطريقة المصري الاسكندراني بطريقة مميزة جدًا وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: