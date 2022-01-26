نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر بالجبنة واللحمة المفرومة بالعجينة القطنية للفطور والعشاء مخبوزات ومعجنات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفطائر الشهية بحشو اللحم المفروم الذي يضفي عليها طعم رائع ومميز تعد تلك الفطائر سهلة الصنع ومذاقها رائع ومميز للكثير كما أن لها قيمة غذائية كبيرة حيث يتواجد بها لحوم وخضروات، وفي هذا الجو البارد يميل الكثير للطعامحتى يمده بالدفء وأيضًا يكون ساخن وهذا الجو لا يناسبه سوا فطائر اللحم الشهية والساخنة التي لا تقاوم.

تعتبر تلك الأكلة من الأكلات المحببة لدى كثير من أفراد الأسرة خاصة فى فصل الشتاء حيث يتجمع الجميع من أجل التماس الدفء في هذا البرد القارص ومن أجل ذلك سنعمل عبر صفحات موقعنا ثقفني على وضع كافة الخطوات التى تخص طريقة عمل فطائر اللحم المقدد المفروم اللذيذة وهى على النحو الاتى :-

ما نحتاجه من مكونات لإعداد فطائر اللحم المفروم الشهية.

ومن أجل عمل تلك الفطائر الشهية واللذيذة يجب عليك أن تقومي بالإحضار المقادير التي سنعمل على توضيحها على النحو التالي :-

مقدار كوبين من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب واحد من دقيق السميد.

مقدار ملعقة كبيرة من كلًا من الحليب البدرة، الخميرة، السكر، الزيت.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح، وقدر كافي من الماء لإتمام عجن العجينة.

ثمرتين من الفلفل الألوان ويتم تقطيعهم شرائح.

مقدار بصلة وسط مبشورة.

مقدار معلقتين من الزيتون بعد تقطيعه وكذلك جزر مبشور.

ملعقة من البقدونس الفرش.

مقدار مناسب من اللحم المفروم.

ما يقرب من أربع ملاعق من الجبن الموتزاريلا المبشور.

تشكيلة من البهار الموجود في منزلك من فلفل أسود وشطة وثوم بودر وزنجبيل وبابريكا.

خطوة بخطوة مع تحضير أطعم فطائر لحم مفروم.

فطائر الجبن من الأطباق التي تحضرها في الصباح لتناولها مع كوب من الشاي الأحمر أو الشاي بالحليب الطازج وكذلك فطائر الجبن من المعجنات أو المخبوزات المصنوعة في العديد من الدول العربية والأوروبية ، وفطائر الجبن هي تتميز بالنكهات والإضافات اللذيذة ، حيث أن تحضير فطائر الجبن سهل وبسيط يحتاج الى تنفيذ بعض الخطوات البسيطة على النحو التالى:-

نحضر وعاء ونضعه على النار نضع البقدونس والجزر والبصل والزيتون والفلفل الألوان ونقلبهم جيدًا. نضع اللحم المفروم في الوعاء ونضع جمع البهارات السابق ذكرها والملح المناسب ويتم التقليب جيدًا. بعد أن تنضج اللحمة المفرومة يتم إضافة الجبنة عليها. في وعاء نضح به الدقيقن السميد، الملح، السكر، الخميرة، الزيت، ويتم إضافة الماء حتى نحصل على عجينة مناسبة. نقوم بترك العجينة بعض الوقت حتى تختمر. ثم نفرد العجين بعد تقسيمه ‘لى قطع ونضع بكل قطعه الحشو المناسب من اللحم، ومن ثم نغلق العجين ونتركها قليلًا من الوقت لترتاح. على نار ملائمة نضع مقلاة بها زيت مناسب ونضع بها الفطائر على الجانبين حتى تمام النضج\ن تقدم ساخنة ومن الممكن أن يقدم معها سلطة الطحينة.

طريقة عمل فطائر بالجبنة

يخلط الحليب مع السكر والخميرة ويخلط جيدا ويترك لمدة 7 دقائق حتى يتخمر.نضيف الحليب والبيكنج بودر والملح والزبدة ونخلط ثم نضيف الدقيق ونخلط جيداً.دهن العجين بالزيت واتركه حتى يتخمر.

لتحضير الحشوة

يقلى البصل بالقليل من الزيت ثم يضاف اللحم والملح والفلفل الأسود والكمون والفلفل الأحمر ومعجون الطماطم ويقلب جيدا حتى ينضج اللحم.نتركها تبرد ثم نضيف جبنة القشقوان.افردي العجينة بمسمار العجين وقطعيها إلى دوائر بالحجم المطلوب.نضع القليل من الحشوة ونغلقها بإحكام ثم ندهن القطع بخليط التلميع ونرش القليل من بذور السمسمنضع الفطائر في الفرن على حرارة 200 درجة حتى تنضج.