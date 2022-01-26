طريقة عمل مقلوبة الدجاج بخطوات سهلة وبسيطة و الطعم رائع ستدمنيها انتى و عائلتك

هناك العديد من النساء في الوقت الحالي التي ترغب في عمل العديد من الوصفات الجديدة المختلفة بعيد عن جميع الوصفات التقليدية حيث ترغب في البعد عن تكرار جميع الأكلات التقليدية وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل مقلوبة الدجاج بكل سهولة في المنزل فهي من الأطباق الفلسطينية الجميل للغاية والتي لها شهرة عالية واسعة في الشام ويتم فيها الجمع بين الخضروات المقلية والأرز والدجاج ايضا تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل مقلوبة الدجاج بكل سهولة.

مكونات مقلوبة الدجاج

يمكنكم عمل مقلوبة الدجاج بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

6 أوراك دجاج منزوعة الجلد

2 كوب أرز مصري

1كوب شعرية

2بصل مقطع شرائح رفيعة

2بصل مقطع دوائر متوسطة السمك

3بطاطس حجم وسط

2طماطم

3 باذنجان

2فلفل أخضر

2فلفل رومى أحمر

فلفل أسود.

ملح

حبهان ناعم

قرنفل

بهار مشكل للدجاج

قرفة ناعمة.

2 1/2‏ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1مكعب مرق

طريقة عمل مقلوبة الدجاج

يمكنكم عمل مقلوبة الدجاج بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية كما يلي :