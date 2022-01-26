نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مقلوبة الدجاج بخطوات سهلة وبسيطة و الطعم رائع ستدمنيها انتى و عائلتك في المقال التالي
هناك العديد من النساء في الوقت الحالي التي ترغب في عمل العديد من الوصفات الجديدة المختلفة بعيد عن جميع الوصفات التقليدية حيث ترغب في البعد عن تكرار جميع الأكلات التقليدية وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل مقلوبة الدجاج بكل سهولة في المنزل فهي من الأطباق الفلسطينية الجميل للغاية والتي لها شهرة عالية واسعة في الشام ويتم فيها الجمع بين الخضروات المقلية والأرز والدجاج ايضا تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل مقلوبة الدجاج بكل سهولة.
مكونات مقلوبة الدجاج
يمكنكم عمل مقلوبة الدجاج بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:
- 6 أوراك دجاج منزوعة الجلد
- 2 كوب أرز مصري
- 1كوب شعرية
- 2بصل مقطع شرائح رفيعة
- 2بصل مقطع دوائر متوسطة السمك
- 3بطاطس حجم وسط
- 2طماطم
- 3 باذنجان
- 2فلفل أخضر
- 2فلفل رومى أحمر
- فلفل أسود.
- ملح
- حبهان ناعم
- قرنفل
- بهار مشكل للدجاج
- قرفة ناعمة.
- 2 1/2ملعقة كبيرة صلصة طماطم
- 1مكعب مرق
طريقة عمل مقلوبة الدجاج
يمكنكم عمل مقلوبة الدجاج بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية كما يلي :
- يتم نزع جلد الدجاج ويتم تقطيع الاوراك إلى قطع صغيرة حوالي أربع قطع ثم يتم غسلها جيدا ويتم تحميل البصل في مقلاة على النار ثم يتم إصابة الدجاج إليها ثم يتم إضافة الفلفل الأسود والقرفة والحبهان والبهارات وتترك ثم يتم وضع قدر من الماء حتى يغطيها ثم يتم وضع الصلصة ومكعب مرقة دجاج واتركيها حتى تنضج قومي بتصفية الشوربة وارفعي الدجاج والبصل جانبا.
- ثم يتم تقطيع الخضروات من بصل وبطاطس وباذنجان فلفل أخضر واحمر وطماطم إلى دوائر سميكة ثم يتم قليها في زيت ساخن ثم يتم تحمير الشعرية في القليل من الزيت ثم يتم أضافة مقدار من الأرز ويتم التقليب حتى يسخن ثم يتم إضافة مقدار من السرية واتركيها حتى تمام النضج.
- ثم يتم وضع زيت في حلة يتم وضع شرائح الباذنجان والبطاطس والفلفل والطماطم والبصل ثم يتم رص قطع الدجاج ثم يتم وضع طبقة أخري من الخضروات المقلية مع مراعاة الضغط على كل طبقة ثم يتم وضع مقدار من الشوربة ويتم وضع الأرز وغطيه واتركيه تنضج تماما على نار هادئة ثم يتم تقديمها وبالهنا والشفا.
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