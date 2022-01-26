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عمر شويل - جدة مش هتشتري الجاهز تاني.. خبز التورتيلا على أصوله بمكونات بسيطة وبنفس الطعم الجاهز جربيه بنفسك - ثقفني
مش هتشتري الجاهز تاني.. خبز التورتيلا على أصوله بمكونات بسيطة هي موضوع مقالنا اليوم، حيث يتميز خبز التورتيلا بأنه مختلف عن أغلب أنواع الخبز المعروفة بأن سمكه رفيع إلى أقصى درجة، وهو من أنواع الخبز المكسيكية التي تم انتشارها في الوطن العربي وخاصة في سوريا ويعرف في سوريا باسم خبز الصاج حيث يتم تحضيره على صاخ الفرن، ويمكنك تحضير وصفات مختلفة كحشوة داخلية لخبز التورتيلا مثل الشاورما بأنواعها المختلفة وكذلك حشوات اللحمة والكريبات.
طريقة عمل خبز التورتيلا في البيت
مكونات الوصفة:-
- أربعة أكواب صغيرة من الدقيق الأبيض.
- زيت نباتي بمقدار كوب صغير.
- ملح أبيض وملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- كوب كبير من الماء الدافئ.
خطوات التحضير:-
- قومي بوضع الملح والبيكنج باودر والطحينة البيضاء في خلاط كهربائي حتى تمتزج المكونات جيدًا.
- ضعي الزيت النباتي والماء الدافئ إلى الخليط داخل الخلاط الكهربائي.
- وقلبيهم جيدًا ثم شغلي الخلاط مرة أخرى حتى تصبح المكونات عبارة عن عجين متماسك.
- قومي بوضع العجينة كاملة على سطح مرشوش بالدقيق الأبيض وقومي بتقسيم العجينة إلى قطع متساوية في الحجم.
- قومي بتكوير قطع العجين وافردي كل قطعة على السطح الخشبي بالنشابة حتى يصبح سمكها رفيع .
- واتركي كل قطعة لمدة ربع ساعة حتى ترتاح العجينة.
- جهزي طاسة القلي وضعي بداخلها كمية من الزيت قليلة حتى تسخن ثم قومي بوضع الخبز بداخل الطاسة حتى تحمر وتصبح ذهبية.
- قلبي الخبز داخل الطاسة على جميع نواحيه حتى ينضج تمامًا وقومي بتكرار طريقة قلي الخبز في الطاسة مع كل الكمية المتبقية.
الفوائد الصحية لخبز التورتيلا
- يعتبر خبز التورتيلا من أشهر أنواع الخبز المفيدة للجهاز الهضمي حيث أنه غني بكميات كبيرة من الأليات الطبيعية التي تعالج مشاكل الجهاز الصحي.
- مفيد لعظام الجسم حيث أنه غني بالكالسيوم الذي يقوي العظام ويمنع هشاشتها ويعمل على تليينها وتقويتها ضد الكسر والتهشم.
- كما أنه يحتوي على حمض الفوليك وهو من أفضل الفيتامينات التي يحتاجها الجسم وتقوي الجسم وخاصة الأظافر وكذلك مفيدة للشعر وصحته.
- يحافظ على السعرات الحرارية في الجسم ويضبط مستوى الكوليسترول في الدم.
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