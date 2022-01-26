مش هتشتري الجاهز تاني.. خبز التورتيلا على أصوله بمكونات بسيطة وبنفس الطعم الجاهز جربيه بنفسك

مش هتشتري الجاهز تاني.. خبز التورتيلا على أصوله بمكونات بسيطة هي موضوع مقالنا اليوم، حيث يتميز خبز التورتيلا بأنه مختلف عن أغلب أنواع الخبز المعروفة بأن سمكه رفيع إلى أقصى درجة، وهو من أنواع الخبز المكسيكية التي تم انتشارها في الوطن العربي وخاصة في سوريا ويعرف في سوريا باسم خبز الصاج حيث يتم تحضيره على صاخ الفرن، ويمكنك تحضير وصفات مختلفة كحشوة داخلية لخبز التورتيلا مثل الشاورما بأنواعها المختلفة وكذلك حشوات اللحمة والكريبات.

طريقة عمل خبز التورتيلا في البيت

مكونات الوصفة:-

أربعة أكواب صغيرة من الدقيق الأبيض.

زيت نباتي بمقدار كوب صغير.

ملح أبيض وملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

كوب كبير من الماء الدافئ.

خطوات التحضير:-