10 حيل تجميلية بسيطة ممكن تعمليها عشان تطلعي بلوك احلى في وقت سريع

اوقات كتير ممكن يبقى وقتنا ضيق او تيجي حاجة مفاجأة مش عاملين حسابها ، وسواء انتي عايزة حاجة سريعة او معندكيش وقت ، الحاجات اللي هنقولهالك النهاردة هتبقى منقذة ليكي في اي وقت ، هنتعرف من خلال السطور الجاية على مجموعة حيل تجميلية عشان تطلعي بأفضل لوك في وقت سريع.

حيل تجميلية:

1- اعملي شعرك كيرلي باستخدام كوباية:

معندكيش وقت تروحي للكوافير او تعملي شعرك بنفسك؟ كل اللي انتي محتاجاه هي كوباية ، كل اللي هتعمليه حطي الكوباية فوق راسك زي ما هو باين قدامنا في الصورة ، لفي خصلة من الشعر حوالين الكوباية وثبتيها ببنسة ، كرري لحد ما تلفي خصل شعرك كلها حوالين الكوباية ، رشي عليه مايه او كمية بسيطة من Leave-in conditioner لترطيبه ، ركزي عليه السيشوار لحد ما تتخلصي من الرطوبة.

لو عايزة تعملي شعرك ويفي من غير حرارة وعايزة تقومي الصبح بشعر ويفي مثالي ، في حيلة تانية ممكن تعمليها ضفري شعرك 6 ضفاير او اكتر ونامي بيه طول الليل وفكيه الصبح هتلاقي شعرك ويفي طبيعي من غير اي وقت ولا مجهود.

2- احلقي بعد الحمام على طول لبشرة ناعمة:

كتير مننا ممكن يكون بيحلق الشعر الزايد قبل او اثناء الحمام ، ولكن بينصح بالحلاقة بعد الاستحمام او في نهاية الاستحمام ، لان الماية السخنة والشاور اللي بتستخدميه اثناء الاستحمام بيساعد على تنعيم الجلد وبصيلات الشعر ، وده بيخلي الحلاقة اسهل ، وهتتجنبي الندبات والجروح اللي ممكن تحصل اثناء الحلاقة ، والنصيحة دي مناسبة لحلاقة الوجه للرجالة والرجل للبنات.

3- دفي سن قلم الكحل قبل الاستخدام:

احيانا سن قلم الكحل او الايلاينر القلم بينشف ولونه بيبقى خفيف اوي في الرسم ، وواحدة من الحيل البسيطة اللي ممكن تعمليها عشان تحلي المشكلة دي هي انك تسخني سن القلم ممكن باستخدام شمعة, ولاعة, او حتى حرارة السيشوار ، وبعد ما تركزي عليه الحرارة شوية المسيه بايدك الاول عشان تتأكدي انه بارد بدرجة كافية قبل ما تستخدميه على عينك ، دلوقتي لما هتيجي ترسمي بيه هتلاقي الخط بقى سميك معاكي واللون اوضح واتقل.

4- ارسمي كونتور الانف باستخدام بنسة:

من الطرق البسيطة لعمل كونتور الانف بسرعة هي استخدام بنسة ، الجزء الداخلي هو اللي هتستخدمي فيه الدرجة الغامقة ، والجزء الخارجي من البنسة هو المكان اللي هتحطي فيه الهايلايتر ، واكيد المفتاح لكونتور مثالي هو الدمج الكويس.

5- استخدمي معلقة لوضع البلاشر والبرونزر:

عشان تظبطي البلاشر والبرونزر استخدمي حيلة المعلقة ، حطي المعلقة على تفاحة خدك وتحتها حطي البرونزر او الكونتور ، بعدها شيلي المعلقة وحطي البلاشر على عضمة الخد ، وماتنسيش تدمجي كويس.

6- للجذور البيضا ، استخدمي ايشادو بلون شعرك على الجذور:

لو عايزة حل سريع للشعر الابيض في الجذور ، كل اللي هتعمليه حطي ايشادو على الشعر الابيض بنفس لون شعرك ، اعلمي الحيلة دي وقت الحاجة بس لو معندكيش وقت تصبغي الجذور ووقتك ضيق.

7- استخدمي شريط لاصق لرسم العين كات ايز:

لو مش عارفة تظبطي رسمة الكات ايز خصوصا لو مستعجلة ، هاتي شريط لاصق قصيه والزقيه على منطقة العين زي ما هو باين قدامنا في الصورة ، وارسمي الايلاينر واستني لما ينشف وشيلي اللاصق ، ودي تعتبر خدعة سهلة ومفيدة جدا للبنات اللي ايديهم مش بتبقى ثابتة في الرسم ومش بيعرفوا يظبطوا الرسمة.

8- تبييض الاظافر بمعجون الاسنان:

لو ظوافرك صفرا او فيها بقع من المانيكير ، هاتي معجون اسنان مبيض وحطي كمية قليلة منه على كل ضوفر ، سيبيه شوية وبعدين افركيه بفرشة اسنان قديمة عندك ، وبعدها اغسلي الاظافر بالماية.

9- استخدمي فرشة الماسكارا لرسم الحواجب:

لو عندك ماسكارا قديمة او نشفت احتفظي بالفرشة بتاعتها لانك ممكن تستفادي بيها في رسم الحواجب ، لان عصاية الماسكارا بتدخل بين شعيرات الحواجب وبتملى كل الفراغات ، ارسميهم باستخدام بودرة الحواجب وماتنسيش تستخدمي بعدها كمية قليلة من الايشادو بنفس لون شعر حواجبك لانها بتدي تأثير اقوى ، واخر حاجة رشي كمية من مثبت الشعر على فرشة الماسكارا ومشيها على الحواجب هتساعد على تثبيتها.

10- استخدمي الفراولة لتبييض الاسنان:

واحدة من الطرق السريعة لتبييض الاسنان ، وانعاش نفسك ، هي هرس الفراولة واستخدامها في فرك الاسنان ، حمض الماليك الموجود في الفراولة هيساعد على ازالة اي بقع طعام من اسنانك وهيبيضها ، كمان ريحة الفراولة تعتبر ميزة اضافية ، لانها هتنعش ريحة نفسك ، ولكن مع ذلك ما تخليهاش عادة او تستخدميها باستمرار ، لان الحمض ده مع الوقت ممكن يسبب تآكل مينا الاسنان ، ممكن تعمليها على فترات متباعدة بس.

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