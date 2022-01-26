اسرار المطاعم.. العجينة اليابانية السحرية الرهيبة هشة وخفيفة جدا بمكونات بسيطة ومتوفرة فى كل منزل

اسرار المطاعم.. العجينة اليابانية السحرية الرهيبة ، العجينة السحرية من أفضل العجائن الذي يمكن لكل أم استخدامها لتحضير الكثير من المخبوزات والفطائر والبيتزا في أقل وقت ممكن، فبعد اليوم لا تشعرين بالتعب أو الجهد عند تحضير المخبوزات لأننا سوف نقدم لك سيدتي أسهل طريقة لعمل العجينة السحرية في المنزل سريعاً.

اسرار المطاعم.. العجينة اليابانية السحرية الرهيبة

نقدم لك سيدتي واحدة من أسرع طرق تحضير العجينة السحرية في البيت لعمل أنواع عدة من المخبوزات والفطائر وكذلك البيتزا بكل أنواعها، فمن اليوم لا تحتاجين لشراء كل هذه المخبوزات من المحلات وستوفرين الكثير من المال بعد اتباع هذه الطريقة:

المقادير:

5 كوب دقيق.

4 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب ماء فاتر.

1 كوب زيت زيتون.

4 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

1 علبة زبادي صغيرة الحجم.

مكونات لدهن الوجه:

1 بيضة مخفوقة مع لبن.

مقدار قهوة سريعة الذوبان بربع كوب ماء.

حبة البركة أو سمسم.

طريقة التحضير: