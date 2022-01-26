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عمر شويل - جدة اسرار المطاعم.. العجينة اليابانية السحرية الرهيبة هشة وخفيفة جدا بمكونات بسيطة ومتوفرة فى كل منزل - ثقفني
اسرار المطاعم.. العجينة اليابانية السحرية الرهيبة ، العجينة السحرية من أفضل العجائن الذي يمكن لكل أم استخدامها لتحضير الكثير من المخبوزات والفطائر والبيتزا في أقل وقت ممكن، فبعد اليوم لا تشعرين بالتعب أو الجهد عند تحضير المخبوزات لأننا سوف نقدم لك سيدتي أسهل طريقة لعمل العجينة السحرية في المنزل سريعاً.
اسرار المطاعم.. العجينة اليابانية السحرية الرهيبة
نقدم لك سيدتي واحدة من أسرع طرق تحضير العجينة السحرية في البيت لعمل أنواع عدة من المخبوزات والفطائر وكذلك البيتزا بكل أنواعها، فمن اليوم لا تحتاجين لشراء كل هذه المخبوزات من المحلات وستوفرين الكثير من المال بعد اتباع هذه الطريقة:
المقادير:
- 5 كوب دقيق.
- 4 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 2 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 كوب ماء فاتر.
- 1 كوب زيت زيتون.
- 4 ملعقة كبيرة لبن بودرة.
- 1 علبة زبادي صغيرة الحجم.
مكونات لدهن الوجه:
- 1 بيضة مخفوقة مع لبن.
- مقدار قهوة سريعة الذوبان بربع كوب ماء.
- حبة البركة أو سمسم.
طريقة التحضير:
- قومي بإحضار وعاء العجانة ضعي به الدقيق والملح والسكر والخميرة وابدئي في خلط المكونات مع بعضها.
- ومن ثم يضاف مقدار من لبن بودرة واخلطي المكونات مع بعضهم بشكل جيد.
- عليك بعدها بإضافة الزبادي وزيت الزيتون واعجني المكونات جميعها سوياً بالعجان أو يمكن أن تتم عملية العجن باليد.
- يتم سكب الماء الفاتر بالتدريج على العجينة حتى تتجمع مع بعضها ويتكون لديك عجينة ناعمة ولينة.
- في حال كانت العجينة تلتصق في اليد فهي تحتاج إلى قليل من الدقيق ضعي عليها واعجني مرة أخرى حتى تتماسك.
- تغطى العجينة وتترك لمدة ساعتين حتى يتضاعف حجمها في مكان دافئ.
- بعد أن تتخمر العجينة يتم تقسيمها لكرات بحجم متوسط ويتم رصها في صينية وتغطى وتترك حتى تتخمر مرة أخرى لمدة 30 دقيقة.
- بعد تخمر كرات العجين قومي برش سطح صلب بقليل من الدقيق وابدئي في فرد واحدة تلو الأخرى بواسطة النشابة.
- ثم يتم حشو العجينة بما ترغبين وما يفضله أفراد الأسرة.
- بعدها توضع في صينية مدهونة بقليل من الزبدة أو السمن وضعي بها العجينة وضعيها في الفرن.
- تترك داخل الفرن المحمي على درجة حرارة 200 درجة مئوية ولمدة 10 دقائق.
- يتم تركها حتى تصبح باللون الأصفر الذهبي ثم تخرج وقدميها بالنا والشفاء.
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