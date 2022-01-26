مكون صاروخى.. لتنظيف الكرشه وام الشلاتين بسهوله بدون تعب بقرصين فقط من الصيدلية

مكون صاروخى.. لتنظيف الكرشه وام الشلاتين بسهوله يمكنك الآن تنظيف الكرشة بالأسبرين بواسطة قرصين فقط من الأسبرين، فمع مجيء موسم عيد الأضحى المبارك وذبح الأضحيات والحيوانات فتصيب كل ربة منزل الحيرة في تنظيف الممبار والكرشة والفشة وجميع أجزاء الزبائح قبل تحضيرها، فهذه الأحشاء الداخلية للحيوانات قد تكون مليئة بالسموم والميكروبات ويجب تنظيفها بشكل سليم يتم من خلاله القضاء على كل هذه البكتيريا حتى تبدأ في تحضيرها نظيفة بدون رائحة زفارة وبدون أي أضرار.

طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين

قومي أولًا بغسل الكرشة بالماء النقي والجاري تحت الصنبور حيث أن قوة اندفاع الماء من الصنبور يزيل الدهون الزائدة على الكرشة.

اتركي الكرشة تحت المار لمدة عشر دقائق تقريبًا ثم ابدئي في تجهيز خلطة التنظيف.

أحضري قرصين من الأسبرين في وعاء وبه كمية كبيرة من الماء الساخن وانتظري حتى يذوب الأسبرين في الماء.

بعد ذلك ضعي الكرشة داخل الوعاء وباستخدام سكين حادة قومي بكشط أجزاء الكرشة الخارجية منها ويصبح لونها أبيض نظيف.

ثم أضيفي كمية من الخل والليمون إلى الوعاء واتركي الكرشة حتى تتخلص تمامًا من أي رائحة كريهة ومن الزفارة والسموم وابدئي في تحضيرها.

كيفية تنظيف الكرشة بالدقيق

مكونات الطريقة:-

ماء فاتر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

خطوات الطريقة:-

قومي بوضع الكرشة في علبة أو وعاء كبير يحتوي على كمية وفيرة من الماء وأضيفي إليه الدقيق الأبيض.

اتركي الكرشة بداخل الوعاء لمدة خمس دقائق حتى يقضي الخليط على القضاء وقتل السموم والبكتيريا المترسبة في دواخل الكرشة.

بعد ذلك نظفي الكرشة بالماء النقي العادي واكشطي أجزائها الزائدة بالسكينة أو الملعقة حتى تصبح ناعمة.

ثم قومي بغسلها مرة أخيرة بالماء النقي وابدئي في طهيها وتحضيرها لأسرتك.

طريقة تنظيف الكرشة بواسطة بيكربونات الصوديوم

مكونات الطريقة:-

ماء ساخن.

بيكربونات الصوديوم.

خطوات التحضر:-