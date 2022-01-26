نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الشيش طاووق بتتبيلة المطاعم السرية طعم و ريحه لا تقاوم في المقال التالي
تعد الوجبات السريعة من أكثر الأشياء المحببة لدى الجميع من الكبير والصغير، ومن أشهر الوجبات اللذيذة و الطعمة هي الشيش طاووق، هذه الوصفة الخفيفة التي يتم تحضيرها في وجبة الغذاء و العشاء، كما أنها من الوجبات المغذية لأنه تحتوي على الخضروات و البروتين لذلك تعد من الوجبات المتكاملة التي ينصح أن يتناولها الأطفال، ولكن الأمهات تسعى دائما على تحضير الوصفات مثل الجاهزة لكى يستمتعون بالطعم المميز، ولهذا سنقدم لكم تتبيلة الشيش طاووق السرية التي يتم تحضيرها في المطاعم.
مقادير تحضير الشيش طاووق
سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها لتحضير الشيش طاووق والتوابل التي يتم استخدامها، المكونات هي:
- كيلو من صدور الفراخ المقطع مكعبات
- متوسطة.
- كوب من الزبادي.
- 5 معالق من زيت الزيتون.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- 4 معالق من الصويا صوص (يمكن الاستغناء عنها).
- ربع كوب من الخل.
- معلقة كبير من الصلصة او كاتشب.
- ربع كوب من ماء البصل.
- ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.
- بصل مكعبات.
- فلفل ألوان مكعبات.
- طماطم شيري.
مقادير البهارات ملعقة صغيرة من كل مايلي:
ملح.
فلفل أسود.
جنزبيل.
بابريكا.
شطه.
كزبرة.
طريقة تحضير الشيش طاووق
من أسرار تحضير الشيش طاووق هو التتبيلة التي يتم تحضيرها، وسنقدم لكم طريقة التحضير وهي:
- نحضر أولاً تتبيلة الشيش طاووق نقوم بوضع ماء البصل و الخل و عصير الليمون والصويا صوص في بولة كبيرة ونقلبهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزبادي و الثوم المهروس والزيت ونخلطهم مع المكونات.
- نبدأ بإضافة التوابل من الملح و الفلفل الاسود والشطة والكزبرة والجنزبيل و البابريكا ونخلطه مع المكونات حتى تذوب كافة المكونات مع الخليط.
- نقوم بتنظيف صدور الدجاج جيدًا تقطيعه مكعبات متوسطة الحجم.
- بعد ذلك نقوم بوضع مكعبات صدور الدجاج في التتبيلة ونتركها لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ذلك نأتي اعواد الشيش طاووق ونقوم بوضع قطعة من صدور الدجاج وقطعة من البصل ثم الفلفل الألوان ثم الطماطم.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من الكمية المتبقية.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع القليل من الزيت في صينية الفرن ثم نقوم برص أعواد الشيش طاووق.
- نسخن الفرن قبل وضع الشيش طاووق.
- نضع الشيش طاووق في الفرن مع تشغيل الشواية لكى يأخذ لون الشوي المميز نقلب الشيش طاووق بين الحين والآخر.
- يخرج من الفرن ويقدم بجانب الأرز الأصفر و بالصحة والهنا.
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