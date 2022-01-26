طريقة تحضير الشيش طاووق بتتبيلة المطاعم السرية طعم و ريحه لا تقاوم

تعد الوجبات السريعة من أكثر الأشياء المحببة لدى الجميع من الكبير والصغير، ومن أشهر الوجبات اللذيذة و الطعمة هي الشيش طاووق، هذه الوصفة الخفيفة التي يتم تحضيرها في وجبة الغذاء و العشاء، كما أنها من الوجبات المغذية لأنه تحتوي على الخضروات و البروتين لذلك تعد من الوجبات المتكاملة التي ينصح أن يتناولها الأطفال، ولكن الأمهات تسعى دائما على تحضير الوصفات مثل الجاهزة لكى يستمتعون بالطعم المميز، ولهذا سنقدم لكم تتبيلة الشيش طاووق السرية التي يتم تحضيرها في المطاعم.

مقادير تحضير الشيش طاووق

سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها لتحضير الشيش طاووق والتوابل التي يتم استخدامها، المكونات هي:

كيلو من صدور الفراخ المقطع مكعبات

متوسطة.

كوب من الزبادي.

5 معالق من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون.

4 معالق من الصويا صوص (يمكن الاستغناء عنها).

ربع كوب من الخل.

معلقة كبير من الصلصة او كاتشب.

ربع كوب من ماء البصل.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

بصل مكعبات.

فلفل ألوان مكعبات.

طماطم شيري.

مقادير البهارات ملعقة صغيرة من كل مايلي:

ملح.

فلفل أسود.

جنزبيل.

بابريكا.

شطه.

كزبرة.

طريقة تحضير الشيش طاووق

من أسرار تحضير الشيش طاووق هو التتبيلة التي يتم تحضيرها، وسنقدم لكم طريقة التحضير وهي: