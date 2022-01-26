أرخص ماسك لتفتيح الوجه والجسم …ماسك دبس الرمان والعسل لتقشير وتفتيح البشرة والوجه وتفتيح الاماكن الداكنه في الجسم نتيجة روعه في أول 3 أيام

.ماسك دبس الرمان والعسل لتقشير وتفتيح البشرة، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى البحث عن طرق ووسائل مختلفة تساهم في تفتيح البشرة والجسم، حيث أن البشرة عندما تتعرض لأشعة الشمس الضارة فإن ذلك يساهم في تغيير لون الجلد واسمِراره، ويعتبر دبس الرمان من المنتجات الطبيعية التي يتم استخدامها في تفتيح البشرة والجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كيف يمكن استخدام دبس الرمان من أجل تفتيح الجسم والوجه.

ماسك دبس الرمان والعسل لتقشير وتفتيح البشرة

يساهم استخدام هذه الوصفة على تجديد خلايا البشرة وتقشيرها، وذلك يساعد على تبييض البشرة ويمكن تطبيق الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

مكونات وصفة دبس الرمان لتفتيح الوجه

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

وملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة تحضير دبس الرمان لتفتيح الجسم

في إناء يتم وضع زيت الزيتون ودبس الرمان وعسل النحل ويتم خلط المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح الخليط متجانس.

يتم بعد ذلك تطبيق المزيج على البشرة بالكامل، ثم يتم تركه على البشرة لمدة 15 دقيقة أو 30 دقيقة.

بعد مرور الوقت يتم غسل البشرة باستخدام الماء البارد لكي تغلق مسام الوجه.

للحصول على نتيجة فعالة في تفتيح البشرة ونضارتها يجب تكرار استخدام هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة دبس الرمان والقهوة لتنظيف البشرة

من أجل تطبيق هذه الوصفة يجب اتباع الخطوات التالية و تجهيز هذه المكونات لشد البشر ونضارتها وتفتيحها

مكونات دبس الرمان والقهوة لشد البشرة

ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

وملعقة كبيرة من دبس الرمان.

طريقة تحضير وصفة لتفتيح الوجه بدبس الرمان

في إناء يتم وضع دبس الرمان وإضافة القهوة عليه ومزج كل المكونات جيداً حتى يصبح الخليط متجانساً.

يتم وضع المزيج على الوجه والرقبة وتوزيعه بالتساوي على الوجه بالكامل.

بعد ذلك يتم ترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة على الأقل.

وبعد مرور الوقت يتم فرك هذا الخليط على الوجه في شكل دائري لعدة دقائق.

يتم غسل البشرة بالماء الدافئ.

يمكن تكرار استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى يتم الحصول على نتيجة فعالة، في تفتيح وشد البشرة ونضارتها .

وفي الختام نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيفية استخدام دبس الرمان في تفتيح البشرة والجسم، يمكن استخدام هذه الطرق واتباعها للحصول على بشرة ناصعة البياض.