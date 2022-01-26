نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بليمونة واحدة اصنعي أفضل وصفة تطويل الأظافر في 3 أيام فقط وقوي أظافرك جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة تطويل الأظافر تبحث عنها العديد من النساء، حيث أن أغلبهن يعانين من مشكلة قصر وجفاف الأظافر وسرعة كسرها، إلى جانب عدم نموها بسرعة، ويجدر بنا أن نذكر أنه يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية المضمونة التي يمكن إعدادها بكل سهولة في المنزل، ولهذا سوف نصبّ حديثنا في هذا التقرير لذكر طريقة عمل وصفة تطويل الأظافر.

وصفة تطويل الأظافر في 3 أيام

بعد البحث والتقصي جمعنا لكِ عزيزتي أفضل وصفة تطويل الأظافر مجربة ومضمونة، وهي كالتالي:-

خلطة عصير الليمون

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير اللّيمون.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزّيتون.

طريقة التحضير:

يتم خلط الليمون مع زيت الزيتون في إناء، وبعد ذلك يتم تسخينه في الميكروويف لمدة لا تقل عن 20 ثانية، ثم نقوم بنقع الأظافر في هذا الخليط لمدة ربع ساعة على الأكثر.

خلطة زيت جوز الهند

المكونات:

زيت جوز الهند البكر.

طريقة التحضير:

يتم تسخين زيت جوز الهند قليلًا، ومن ثم يتم تدليك به الأظافر وأطراف الأصابع على هيئة حركات دائرية، ويتم تكرير تلك الوصفة يوميًا قبل النوم.

خلطة عصير البرتقال

المكونات:

برتقال.

طريقة التحضير:

نقوم بعصر البرتقال ثم نضعه في إناء، وبعد ذلك نضع الأظافر في الإناء لمدة لا تزيد عن ربع ساعة، وبعد ذلك نضع لها مرطب جيد، كما يمكنك تكرار هذه الوصفة كل يوم، وسوف تلاحظين النتيجة.

خلطة زيت الزيتون

المكونات:

زيت الزّيتون.

طريقة التحضير:

نقوم بتسخين زيت الزيتون وندلك الأظافر والأطراف المحيطة بها لمدة لا تقل عن 5 دقائق، وينصح بارتداء القفزات بعدها، ونتركها لمدة ليلة، ويمكنك تكرار تلك الوصفة مرة على الأقل.

نصائح العناية بالأظافر

هناك مجموعة من النصائح التي لابد اتباعها إذا كنتِ ترغبين في الحصول على أظافر قوية وطويلة، والتي تتمثل في النقاط التالية:-