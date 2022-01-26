المشروب الاخصر الناسف… التخلص من الكرش بسرعة الصاروخ في 3 ايام لن تصدقي النتيجة

قامت الجمعية الأميركية لأمراض القلب بالكشف عن فوائد ماء الخيار للتخسيس وذلك بعد أن قامت بعض عارضات الأزياء العالمية بتجربة هذه الوصفة فعارضات الأزياء يجب أن يتمتعن بوزن رشيق ومثالي حتى تناسبهن جميع أنواع الملابس وكل الأحجام، وكانت وصفة الخيار من أكثر الوصفات الناجحة التي لجأن إليها من ضمن عدة وصفات أخرى، ويعتبر هذا الخليط من أقل الوصفات تكلفة فهو لا يكلفك شيء سوى بعض حبات الخيار والتي هي بالفعل موجودة في كل مطبخ.

طريقة تحضير مشروب ماء الخيار للتخسيس

باستخدام ثمرة واحدة من الخيار كبيرة الحجم وكمية وفيرة من المياه الفاترة قومي بتحضير الوصفة باتباع الخطوات التالية:-

أول خطوة قومي بغسل الخيار جيدًا قبل استخدامها في الوصفة وابدئي في تقطيعها إلى شرائح.

جهزي إبريق زجاجي للماء وقومي بملئه كاملًا بالماء الفاتر ثم ضعي بداخله شرائح الخيار الرفيعة بداخله.

يمكنك إضافة شرائح ليمون رفيعة أيضًا لزيادة فعالية الوصفة وللحصول على طعم ألذ كما أنه يمكنك وضع ثمار أخرى.

ضعي الإبريق مغطى داخل الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا أو أكثر ثم ابدئي في تناوله فالمشروب كلما كان أبرد كلما كانت نتائجه فعالة أكثر.

تناولي المشروب يوميًا لمدة شهر كامل وبذلك ستحصلين على جسم متناسق ورشيد بدون أي حمية غذائية أو ريجيم قاس.

أبرز فوائد الخيار لصحة الإنسان