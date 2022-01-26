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عمر شويل - جدة حضري الغريبة الهشة الناعمة بطريقة بسيطة في المنزل بسهولة - ثقفني
الغريبة من أسهل وأسرع الحلويات التي تقدم في الأعياد أو في المناسبات المختلفة، وحيث أنها تتميز بمذاق لذيذ، وهي من أفضل الحلويات المحببة عند الجميع الكبار والصغار، وتتعدد أشكال الغريبة ويمكن تقديمها الغريبة بالسميد أو غريبة بيضاء هشة أو غريبة بالشوكولاتة، كما يمكن تحضير الغريبة بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة في البيت بكل سهولة وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الغريبة الهشة الناعمة بطريقة بسيطة ولذيذة خطوة بخطوة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الغريبة الهشة الناعمة
المكونات:
- عدد أربع أكواب من الدقيق الأبيض.
- عدد أثنين كوب من السمن.
- كوب واحد من السكر البودرة.
- بياض بيضة واحدة.
- كمية من المكسرات للتزيين سوداني أو لوز.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ذرة من ملح الطعام.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار الخلاط الكهربائي يتم وضع فيه أثنين كوب من السمن ويتم خفق السمن جيداً حتى يتغير لون السمن إلى الأبيض وبعد ذلك يتم إضافة كوب واحد من السكر مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح لدينا قوام كريمي.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة بياض بيضة واحدة على الخليط السابق مع الخفق المستمر حتى تختلط المكونات جيداً مع بعضها البعض وبعد ذلك قومي بإضافة عدد أربع أكواب من الدقيق الأبيض بالتدريج مع الاستمرار في العجن جيداً ثم بعد ذلك تقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة وقلبي هذا الخليط جيداً.
- الخطوة الثالثة قومي بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم وقومي بالضغط عليها قليلا ثم نضيف المكسرات حبة واحدة من السوداني أو لوز إلى وجه الغريبة ونقوم بتكرار هذه الخطوة حتى الانتهاء من كمية العجينة الموجودة.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار صينية كبيرة مناسبة وضعي فيها كرات الغريبة وبعد ذلك قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم قومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة عشر دقائق حتى تمام النضج جيداً وبعد مرور الوقت قومي بإخراج الصينية من الفرن ونترك الغريبة حتى تبرد تماماً ثم بعد نضعها في طبق للتقديم وتقدم إلى أفراد الأسرة مع كوب من الشاي أو المشروبات الساخنة.
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