حضري الغريبة الهشة الناعمة ‏بطريقة بسيطة في المنزل بسهولة

الغريبة من أسهل وأسرع الحلويات التي تقدم في الأعياد أو في المناسبات المختلفة، وحيث أنها تتميز بمذاق لذيذ، وهي من أفضل الحلويات المحببة عند الجميع الكبار والصغار، ‏وتتعدد أشكال الغريبة ويمكن تقديمها الغريبة بالسميد أو غريبة بيضاء هشة أو غريبة بالشوكولاتة، كما يمكن تحضير الغريبة بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة في البيت بكل سهولة وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الغريبة الهشة الناعمة بطريقة بسيطة ولذيذة خطوة بخطوة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الغريبة الهشة الناعمة

المكونات:

عدد أربع أكواب من الدقيق الأبيض .

عدد أثنين كوب من السمن .

كوب واحد من السكر البودرة .

بياض بيضة واحدة .

كمية من المكسرات للتزيين سوداني أو لوز .

ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة .

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر .

ذرة من ملح الطعام .

طريقة التحضير :