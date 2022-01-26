خلطة من التراث المغربي…خلطة مغربية جبارة لتفتيح الوجه وكل المناطق الداكنه في الجسم نتيجة روعه من أول اسبوع

تفتيح الوجه وكل المناطق الداكنه في الجسم ، توجد الكثير من الوصفات التي يمكن استخدامها من أجل تفتيح البشرة والجسم، حيث أن هناك عدد كبير من العوامل التي تؤثر على الجسم والبشرة وتسبب غمقانها، وهناك العديد من الخلطات المغربية التي يمكن استخدامها للجسم من أجل تفتيحه و تبييضه، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيف يمكن تحضير بعض الخلطات المغربية من أجل تفتيح الجسم.

تفتيح الوجه وكل المناطق الداكنه في الجسم

توجد عدد من الوصفات المغربية التي يمكن استخدامها في تفتيح الجسم، ومن هذه الخلطات ما يلي:

وصفة الحنة المغربية

من أجل تجهيز هذه الوصفة المغربية لتفتيح الوجه والجسم يجب اتباع الخطوات التالية و تجهيز هذه المكونات:

المكونات

8 ملاعق من السكر كبيرة.

½ ملعقة كركم صغيرة.

خمس ملاعق حنة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم وزيت اللوز.

خمس ملاعق كبيرة من القرنفل.

طريقة التحضير

في إناء يتم وضع السكر مع الحنة وخلطها جيداً، ثم يتم إضافة الكركم والقرنفل ووضع زيت اللوز وزيت السمسم وتخلط كل المكونات جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

يتم وضع هذا المزيج على الجسم وتركه لمدة ربع ساعة، وبعدها يتم غسله بالماء الدافئ، وسوف تلاحظين تفتيح الجسم مع استخدام هذه الوصفة بشكل منتظم.

وصفة الكركم والليمون لشد البشرة

تعد هذه الوصفة من الوصفات الفعالة والمميزة في تفتيح الجسم كله والوجه ويمكن تجهيز الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

مكونات وصفة الكركم والليمون لتفتيح الوجه

ملعقة من الكركم كبيرة.

علبة من الفازلين.

طريقة تحضير وصفة الكركم والليمون لشد البشرة

في إناء يتم وضع الفازلين وإضافة الكركم عليه ومزجهم جيداً حتى تختلط المكونات.

يتم بعد ذلك دهن الجسم بهذا المزيج ونتركه لمدة ليلة كاملة.

نقوم بعد ذلك بغسل الجسم بالماء الدافئ، ويمكن تكرار الوصفة كل أسبوع من أجل الحصول على جسم ناصع البياض.

وصفة خشب الصندل

تساعد هذه الوصفة على تفتيح الجسم وتقشير الوجه ويمكن استخدامها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

مكونات وصفة خشب الصندل لشد البشرة

خشب الصندل.

عصير الخيار.

وعصير الطماطم.

عصير ليمون.

طريقة التحضير