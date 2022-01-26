مش هتحتاجي تشتريه من برة تاني بسكوت العشر دقائق في المنزل

يعتبر البسكويت بشكل عام واحد من أشهر وأفضل أنواع الحلويات التي قد انتشرت من قبل في الدول الأوروبية، ثم بعدها انتقلت إلينا وكذلك انتقلت إلى باقي دول العالم المختلفة، ويعتبر البسكويت واحد من أفضل الحلويات التي يعشق تناولها الكبار والصغار على حد السواء، وتبحث الأمهات وربات البيوت كثيراً عن طريقة إعداد بسكويت العشر دقائق في المنزل فهو لا يستغرق فقط سوى 10 دقائق، كما أن طريقة تحضيره سهلة جداً، وكذلك مكوناته متوفرة في أي مطبخ وغير مكلفة إطلاقاً، وفيما يلي سوف نستعرض معكم مكونات بسكويت العشر دقائق وطريقة تحضيره خطوة بخطوة.

مكونات إعداد بسكويت العشر دقائق

تتعدد الوصفات الخاصة بعمل البسكويت، حيث يمكن إعداده بالشوفان أو بالمربى أو بالموز أو بأي نكهة أخرى مفضلة، واليوم سوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق بوصفة رائعة وناجحة 100% سوف تسعدك وتعجب أسرتك، وجاءت مكونات تلك الوصفة كما يلي:

2 كوب ونصف من الدقيق المخصص للمخبوزات.

مقدار ¼ كيلو من الزبدة والتي يفضل أن تكون بنفس درجة حرارة الغرفة.

1 كوب من السكر البودر.

بيضة واحدة

عدد ثلاث ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا السائلة.

مقدار نصف ملعقة من البيكينج باودر.

رشة صغيرة من الملح.

وفي حالة الرغبة بعمل بسكويت الشيكولاتة سوف نضيف 2 ملعقة من الحجم الكبير كاكاو خام وكذلك صفوه نقوم بإضافة 2 ملعقة كبيرة من اللبن.

طريقة إعداد بسكويت العشر دقائق