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عمر شويل - جدة أصابع الجلاش بحشوة الكنافة في خمس دقائق من المنزل - ثقفني
يعتبر الجلاش بحشوة الكنافة والمكسرات من أكثر أصناف الحلويات الشهية التي يعشقها الكبار والصغار، نظراً لطعمه المميز واللذيذ، وكما يمكن تقديم هذا الصنف من الحلويات في جميع المناسبات أو في الأعياد والمناسبات العائلية، وتعتبر حلوي الجلاش من أسهل وأسرع الحلويات التي يمكن تحضرها في البيت ويتم إعداد هذا الصنف من الحلويات في فصل الشتاء لأنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة والبسبوسة والمكسرات بطريقة سهلة وبسيطة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الجلاش بالكنافة والمكسرات
المكونات:
- علبة من الجلاش.
- كوب واحد من السكر الناعم.
- نصف كيلو جرام من الكنافة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.
- مقدار قليل جداً من السمن المذاب.
- كمية من المكسرات المشكلة حسب الرغبة.
مكونات الشربات:
- كوب ونصف من السكر.
- كوب من الماء.
- أثنين ملعقة كبيرة من عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار نصف كيلو جرام من الكنافة وبعد ذلك قومي بتفتيتها في الكبة حتى تفرم فرماً جيداً وحتى تتحول أيضاً إلى قطع صغيرة، ثم بعد ذلك قومي بإحضار طاسة كبيرة مناسبة ثم نضعها على نار هادئة ونضيف ثلاث ملاعق كبيرة من السمن في الطاسة ثم نضيف الكنافة وقومي بتشويح الكنافة حتى تصبح الكنافة لونها ذهبياً ثم نضيف كوب من السكر الناعم ونقلبهم جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بطحن المكسرات حتى يصبح طحن المكسرات خشن ثم نضيف نصف كمية المكسرات وبعد ذلك قومي بإحضار صينية مربعة مدهونة بالسمنة المذابة ثم قومي بفرد لفة الجلاش وقطعيها إلى قطع متساوية من النصف بعد ذلك نأخذ ثلاث رقائق من الجلاش وندهنها بالسمنة ونضع الكنافة في المنتصف ونلف الجلاش ثم نرصه في الصينية وندهن وجه الجلاش بالسمنة.
- الخطوة الثالثة قومي بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة تقريباً وبعد مرور الوقت نخرج الصينية من الفرن وعندما يصبح لون الجلاش ذهبياً نضع الشربات على الجلاش وعندما يبرد تماماً نزين الجلاش بالمكسرات وبعد ذلك أصبح الجلاش جاهزًا للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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