أصابع ‏الجلاش بحشوة ‏الكنافة في خمس دقائق من المنزل

يعتبر الجلاش بحشوة الكنافة والمكسرات من أكثر أصناف الحلويات الشهية التي يعشقها الكبار والصغار، نظراً لطعمه المميز واللذيذ، وكما يمكن تقديم هذا الصنف من الحلويات في جميع المناسبات أو في الأعياد والمناسبات العائلية، وتعتبر حلوي الجلاش من أسهل وأسرع الحلويات التي يمكن تحضرها في البيت ‏ويتم إعداد هذا الصنف من الحلويات في فصل الشتاء لأنه يمد الجسم ‏بالطاقة والحيوية‏ سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة والبسبوسة والمكسرات ‏بطريقة سهلة وبسيطة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الجلاش بالكنافة والمكسرات

المكونات:

علبة من الجلاش .

كوب ‏ واحد من السكر الناعم .

نصف ‬ كيلو جرام من الكنافة .

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن .

مقدار قليل جداً من السمن المذاب .

كمية من المكسرات المشكلة حسب الرغبة .

مكونات الشربات :

كوب ونصف من السكر .

كوب من الماء .

أثنين ملعقة كبيرة من عصير ليمون .

ملعقة صغيرة من الفانيليا .

طريقة التحضير :