أسهل طريقة لتحضير بسكويت يومي مقرمش وخفيف بدون بيض بمكونات اقتصادية

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يبحث جميع الأمهات بشكل مستمر عن طريقة لتحضير بسكويت يومي مقرمش وخفيف يستطيعون ان يقدمونه لأفراد الأسرة والأطفال لكى يتناولها بين الوجبات أو في الإفطار، البسكويت من أكثر المقبلات الخفيفة و اللذيذة كما أنه من أكثر الحلويات التي يتم شراؤها من الخارج ولكننا اليوم من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير بسكويت يومي مقرمش بدون بيض بمكونات اقتصادية جدًا.
مكونات بسكويت يومي بدون بيض
هناك العديد من الأشخاص الذين لا يفضلون استخدام وإضافة البيض على الوصفات لأنه يعطي طعم غير محببة لدى البعض، فهذا البسكويت لن يحتاج إضافة بيض، طريقة التحضير هي:
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر متعدد الاستخدام.
- ربع كوب من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- 4 معالق كبيرة من السكر البودر.
- ربع كوب من الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة تحضير البسكويت المقرمش
البسكويت من الحلويات و المعجنات السهلة و السريعة التي لا تحتاج إلى عجن أو تخمير، طريقة التحضير هي:
- في البداية قومي بوضع الزبدة والزيت في بولة كبيرة ونقوم بضربها جيدًا حتى يصبح قوام الزبدة كريمي وناعم ويصبح لونه فاتح.
- نضيف على الزبدة السكر الناعم مع خلطه جيدًا في الزبدة حتى يذوب بداخلها.
- بعد ذلك نقوم بإضافة النشا و البيكنج بودر والحليب مع الخلط الجيد لكى يختفي أثر النشا.
- بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق على خليط الزبدة مع التقليب المستمر حتى يصبح قوام البسكويت ناعم و طري ومتماسك بعض الشئ.
- نترك عجينة البسكويت ترتاح قليلاً.
- نقوم بوضع عجينة البسكويت في كيس الحلواني ثم نشكلها بالشكل المفضل.
- نبدأ برص قطع البسكويت في الصينية بعد توزيع القليل من الزبدة في الصينية.
- بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الفرن على الرف الأوسط لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180 درجة.
- نخرج البسكويت من الفرن بعد أن يأخذ اللون الذهبي الفاتح من الأسفل.
- نترك البسكويت في الهواء حتى يبرد تماماً لكى يصبح مقرمش.
- يمكننا تزين البسكويت بصوص الشوكولاتة او صوص الكراميل و الفستق المجروش ويقدم للطعام بالصحة والهنا.
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