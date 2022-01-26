أسهل طريقة لتحضير بسكويت يومي مقرمش وخفيف بدون بيض بمكونات اقتصادية

يبحث جميع الأمهات بشكل مستمر عن طريقة لتحضير بسكويت يومي مقرمش وخفيف يستطيعون ان يقدمونه لأفراد الأسرة والأطفال لكى يتناولها بين الوجبات أو في الإفطار، البسكويت من أكثر المقبلات الخفيفة و اللذيذة كما أنه من أكثر الحلويات التي يتم شراؤها من الخارج ولكننا اليوم من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير بسكويت يومي مقرمش بدون بيض بمكونات اقتصادية جدًا.

مكونات بسكويت يومي بدون بيض

هناك العديد من الأشخاص الذين لا يفضلون استخدام وإضافة البيض على الوصفات لأنه يعطي طعم غير محببة لدى البعض، فهذا البسكويت لن يحتاج إضافة بيض، طريقة التحضير هي:

3 أكواب من الدقيق الفاخر متعدد الاستخدام.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

4 معالق كبيرة من السكر البودر.

ربع كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير البسكويت المقرمش

البسكويت من الحلويات و المعجنات السهلة و السريعة التي لا تحتاج إلى عجن أو تخمير، طريقة التحضير هي: