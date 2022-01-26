ب 1/2 كيلو لحم جبتلك سر من أسرار المصانع في عمل برجر اللحم في البيت من غير ما يفك ولا يكش لونه وطعمه زي الجاهز بالضبط

عمل برجر اللحم في البيت من غير ما يفك ولا يكش، تعد سندويشات البرجر من أشهى الوجبات التي يحبها الأطفال، لكن الكثير من الأمهات ترفض شرائه بسبب الأمراض والتلوث، مما يفكرون في إعداده في المنزل بشكل صحي وبالتالي يقومون بالبحث عن أفضل وأسرع الطرق لتحضيره في المنزل ليكون أكثر أمانا وصحة فتابعونا لنتعرف عليهم.

عمل برجر اللحم في البيت من غير ما يفك ولا يكش

قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البرجر في البيت بطريقة امنه والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة تحضيره في البيت بكل سهوله

مكونات عمل برجر اللحم في البيت

نصف كيلو لحم مفروم.

ملح على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة بودرة بصل.

رشه قرفة.

القليل من صوص الصويا.

ثلث كوب بقسماط مطحون.

2 بيضة.

زيت للقلي.

خبز برجر.

3 ملاعق كاتشب ومايونيز.

شرائح طماطم وبصل.

أي نوع جبنه.

مخلل.

طريقة تحضير برجر اللحم في البيت

أحضري وعاء عميق وضعي فيه كل من اللحم المفروم والملح والقرفة والفلفل الأسود وصوص الصويا وبودرة البصل واخلطيهم جيداً.

أضيفي إليهم وقلبيه مرة أخرى، ثم اخفقي البيض وأضيفيه إلى الخليط السابق واستمري في التقليب حتى يصبح متجانس ومتماسك.

شكلي البرجر على شكل قطع دائرية متوسطة الحجم، ضعي مقلاة على النار وبها كمية من زيت القلي واتركيه حتى يسخن.

ضعي البرجر في المقلاة واتركيه 4 دقائق حتى ينضج وارفعيه من على النار.

ادهني الخبز بالمايونيز ثم ضعي قطع البرجر ثم ادهني بالكاتشب.

ضعي شرائح الطماطم والبصل والجبن والمخلل داخل الخبز ثم يقدم.

طريقة عمل البرجر بالبقسماط بمكونات اقتصادية

طريقة اخري لعمل برجر اللحم بالبقسماط

مكونات عمل برجر اللحم بالبقسماط

كيلو ونصف لحم مفروم.

بصل مفروم على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة ملح.

فلفل أسود على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة مسطردة.

كمية من بالبقسماط .

كوب ونصف زيت.

4 ملاعق كبيرة مايونيز.

القليل من الكاتشب.

شرائح طماطم وبصل.

طريقة تحضير برجر اللحم