هاتى برتقالة لا تقشيرها ولا تعصريها وحطيها في الخلاط وأعملي ألذ كيكة بالبرتقال طعم وريحه تجنن في 10 دقائق بس

ألذ كيكة بالبرتقال طعم وريحه تجنن تعتبر الكيكة من أنواع الحلويات اللذيذة والشهية بالنسبة للكثير من الأشخاص، ويمكن تناول الكيكة كوجبة طعام خفيفة في الفطار أو العشاء مع كوب من الشاي أو اللبن، أو تناولها عند الشعور بالجوع في أي وقت من الأوقات، كما أن الكيكة يمكن تحضيرها بالعديد من النكهات في وقتٍ بسيط، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية عمل كيكة البرتقال في الخلاط.

طريقة عمل ألذ كيكة بالبرتقال طعم وريحه تجنن

يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية تجهيز كيكة البرتقال بطريقة بسيطة وسهلة وهي:

مكونات عمل كيكة البرتقال في الخلاط

كوبين من السكر.

ثمرة برتقال كبيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

أربع بيضات.

كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقة فانيليا كبيرة.

طريقة تحضير عمل كيكة البرتقال في الخلاط