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عمر شويل - جدة هاتى برتقالة لا تقشيرها ولا تعصريها وحطيها في الخلاط وأعملي ألذ كيكة بالبرتقال طعم وريحه تجنن في 10 دقائق بس - ثقفني
ألذ كيكة بالبرتقال طعم وريحه تجنن تعتبر الكيكة من أنواع الحلويات اللذيذة والشهية بالنسبة للكثير من الأشخاص، ويمكن تناول الكيكة كوجبة طعام خفيفة في الفطار أو العشاء مع كوب من الشاي أو اللبن، أو تناولها عند الشعور بالجوع في أي وقت من الأوقات، كما أن الكيكة يمكن تحضيرها بالعديد من النكهات في وقتٍ بسيط، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية عمل كيكة البرتقال في الخلاط.
طريقة عمل ألذ كيكة بالبرتقال طعم وريحه تجنن
يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية تجهيز كيكة البرتقال بطريقة بسيطة وسهلة وهي:
مكونات عمل كيكة البرتقال في الخلاط
- كوبين من السكر.
- ثمرة برتقال كبيرة.
- ملعقة ملح صغيرة.
- نصف كوب زيت نباتي.
- ملعقة بيكنج بودر كبيرة.
- أربع بيضات.
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- ملعقة فانيليا كبيرة.
طريقة تحضير عمل كيكة البرتقال في الخلاط
- قبل البدء في تجهيز الكيكة يجب تسخين الفرن على درجة 180 درجة مئوية.
- في إناء الخلاط الكهربائي يتم وضع البيض والفانيليا والسكر وتشغيل الخلاط الكهربائي حتى يذوب السكر تماماً ويتحول لون الخليط إلى الأصفر الفاتح.
- بعد ذلك يتم إضافة البرتقال وتشغيل الخلاط مرة أخرى حتى تفرم البرتقالة و تتجانس مع باقي المكونات، وعندها يتم وضع الزيت وتشغيل الخلاط مرة أخرى.
- في إناء يتم وضع الدقيق مع البيكنج بودر والملح ومزجهم جيداً، ثم يتم وضع الخليط الجاف الذي قمنا بتجهيزه في الخلاط بشكل تدريجي حتى يتم الانتهاء من الكمية كلها، ويصبح الخليط متجانساً.
- في صينية الفرن نقوم بدهنها بالزيت وتبطينها بالدقيق جيداً، ثم يتم سكب الخليط داخل الصينية وتوزيعه بشكل جيد.
- يتم إدخال الصينية الفرن الساخن لمدة 40 دقيقة أو حتى تمام النضج، ويتم اختبار نضج الكيك عن طريق استخدام خلة او سكينة وإدخالها في الكيك إذا خرجت نظيفة فَيعني ذلك أن الكيك أصبح جاهزاً، أما إذا خرجت وبها عجين فيكون الكيك بحاجة إلى بعض الوقت قبل إخراجه من الفرن.
- يتم إخراج الصينية من الفرن وتركها حتى تبرد تماماً قبل تقطيعها لكي لا تتفتت، وبذلك تكون الكيك جاهزة للتقديم.
- ويمكن صنع صوص لها يكون عبارة عن كمية من السكر البودرة ويضاف إليه عصير برتقال بشكل تدريجي حتى يذوب السكر تماماً ثم يتم سكبه هل الكيك.
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