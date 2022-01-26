أسهل وأنجح الحلويات الخفيفة كيكة البسبوسة بكل سهولة مثل المحلات بخطوات وبسيطة

تمس الحلويات الشرقية قلوب الجميع ومن أبرزها البسبوسة والكنافة ولقم القاضي وغيرها من الأصناف التي يحبها الجميع والتي يشتهر بها المطبخ العربي والحروف المقرمشة التي لا تصلح للكثيرين، كعكة البسبوسة هي إحدى الحلويات الشرقية المميزة التي يسهل صنعها في المنزل بمكونات بسيطة وبتكلفة زهيدة وتحضر بسرعة مع كوب من الشاي في هذا الشتاء البارد، كما يجب الإشارة أن طريقة عمل كيكة البسبوسة تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية المميزة بصورة كبيرة والتي يفضلها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية كما يجب الإشارة أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية تابعوا معانا طريقة عملها بكل سهولة والمكونات المطلوبة أيضا .

مقادير عمل كيكة البسبوسة

كوب من جوز الهند

٢ كوب من دقيق السميد

كوب إلا ربع من الزيت

ملعقة كبيرة من الباكينج بودر

كوب وربع من الزبادي

كوب من السكر

٤ بيضات

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

للتزيين

شربات

مكسرات وجوز هند

٣ ملاعق كبيرة طحينة.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة بكل سهولة في المنزل

يمكنكم عمل كيكة البسبوسة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية:

ضعي البيض والفانيليا والسكر في وعاء كبير واخلطيهم بخلاط يدوي حتى يذوب السكر تمامًا.

ثم يضاف الزبادي والزبدة إلى الخليط ويقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات.

ثم يضاف الدقيق والسميد والبيكنج بودر وجوز الهند المبشور ويخلط جيدا حتى يصبح المزيج كثيفا في القوام.

ثم نحضر صينية خبز كبيرة ونشحمها بكمية قليلة من الزيت، ثم نسكب الخليط بداخلها ونوزعها بالتساوي ثم نضعها في الفرن على حرارة 180 درجة حتى تنضج بالكامل وتستوي.

أخرجيها من الفرن وادهنيها بالشراب مباشرة حتى تمتص الخليط تماما غطي صينية الخبز واتركيها تبرد تماما ثم قطعيها بالشكل المرغوب.

رتبي شرائح الكيك في طبق التقديم وقدميها مع الشاي أو القهوة، وهذا مفيد هنا أيضًا.

نصائح عند تحضير كيكة البسبوسة