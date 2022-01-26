نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تتبيلة للسمك المقلي في البيت مثل المطاعم في المقال التالي
يعتبر السمك المقلي من أسهل طرق تحضير المأكولات البحرية التي يمكن تحضيرها في المنزل مقارنة بالسمك المشوي أو طبخة السمك وغيرهم من الوجبات مثل صينية السمك الشهي، ويعتبر السمك من الوجبات التي لها محبين في جميع دول العالم فهو مصدر غذائي للبروتين وهناك بعض الدول التي يرتفع فيها ثمن السمك بشكل كبير لذلك فهو من الوجبات المميزة التي تبدع الأمهات في طريقة تحضيرها خاصة في إعداد تتبيلة السمك المقلي وتتميز تتبيلة السمك المقلي بسهولة الإعداد ولكن عليك باتباع بعض النصائح عند شراء السمك حتى يخرج في النهاية مقرمش ولذيذ ومذاق رائع بعيداً عن التتبيلة عليك اختيار السمك الطازج بدلاً من شراء السمك المثلج فهو يكون أكثر شهية وصحة من حيث المذاق واليوم نقدم لكم طريقة إعداد تتبيلة السمك المقلي عبر السطور القادمة.
طريقة تحضير تتبيلة السمك المقلي
مكونات التحضير:
- قيمة السمك المرغوبة.
- ثلاث ملاعق من عصير الليمون.
- رشة من الكمون.
- ثمرة فلفل مقطعة إلى قطع صغيرة.
- كوب صغير من الدقيق.
- مقدار قليل من الصلصة الحارة.
- عدد فصوص من الثوم على حسب حجم السمك.
- ملعقة من الخل الأبيض.
- رشة ملح.
- مقدار زيت للقلي.
طريقة التحضير:
- بعد تنظيف السمك بشكل جيد وعميق يتم بعد ذلك تشكيل فتحات في ظهر السمك وتركه جانباً.
- يتم تحضير طبق واسع ووضع فيه مكونات التتبيلة التي سبق ذكرها في الأعلى بداية من التوابل ثم الدقيق والثوم بعد هرسه بالإضافة إلى الفلفل المقطع والصلصة الحارة ويعتبر إضافة الصلصة اختياري.
- بعد خلط مكونات التتبيلة معاً يتم وضع السمك فيها وتقليبة وأن نقوم بإدخال التتبيلة إلي بطن السمك حتى تمتزج بلحوم السمك ونقوم بتركها لمدة تتراوح ما بين الساعه إلي الثلاث ساعات في البراد بالسمك.
- تحضير السمك مرة أخرى من الثلاجة يتشرب التتبيلة وتجهيز الدقيق ثم تتبيل السمك فيه من جميع الجوانب والرأس.
- تحضير مقلاة مناسبة الحجم ووضع فيها مقدار كمية مناسبة من الزيت ثم تركها على نار هادئة حتى تسخن وبعد ذلك يتم إضافة السمك فيها بحيث تبقي النار هادئة حتى ينضج جيداً.
- نقوم بإخراج السمك في النهاية بعد أن يصبح ناضج ومقرمش جيداً على أطباق التقديم ويتم تقديمه في الحال وهو ساخن.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ