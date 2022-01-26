أفضل تتبيلة للسمك المقلي في البيت مثل المطاعم

يعتبر السمك المقلي من أسهل طرق تحضير المأكولات البحرية التي يمكن تحضيرها في المنزل مقارنة بالسمك المشوي أو طبخة السمك وغيرهم من الوجبات مثل صينية السمك الشهي، ويعتبر السمك من الوجبات التي لها محبين في جميع دول العالم فهو مصدر غذائي للبروتين وهناك بعض الدول التي يرتفع فيها ثمن السمك بشكل كبير لذلك فهو من الوجبات المميزة التي تبدع الأمهات في طريقة تحضيرها خاصة في إعداد تتبيلة السمك المقلي وتتميز تتبيلة السمك المقلي بسهولة الإعداد ولكن عليك باتباع بعض النصائح عند شراء السمك حتى يخرج في النهاية مقرمش ولذيذ ومذاق رائع بعيداً عن التتبيلة عليك اختيار السمك الطازج بدلاً من شراء السمك المثلج فهو يكون أكثر شهية وصحة من حيث المذاق واليوم نقدم لكم طريقة إعداد تتبيلة السمك المقلي عبر السطور القادمة.

طريقة تحضير تتبيلة السمك المقلي

مكونات التحضير:

قيمة السمك المرغوبة.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

رشة من الكمون.

ثمرة فلفل مقطعة إلى قطع صغيرة.

كوب صغير من الدقيق.

مقدار قليل من الصلصة الحارة.

عدد فصوص من الثوم على حسب حجم السمك.

ملعقة من الخل الأبيض.

رشة ملح.

مقدار زيت للقلي.

طريقة التحضير: