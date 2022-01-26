نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة خيالية.. تطويل الرموش بالشاي لوصفة مضمونة ومجربة 100% وإليكِ أسرار لا تعلمها النساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الرموش بالشاي، يعتبر الشاي من المواد التي تحتوي على كثير من المكونات التي تساعد في مد الرموش بالفيتامينات التي تحتاجها، من أجل تعزيز نموها مرة أخرى، كما أن الشاي من الممكن أن يستخدم في تخليص العيون من المسامات والاتساخ التي تتجمع نتيجة الماكياج.

تطويل الرموش بالشاي

أيا كان نوع الشاي فهو يحتوي علي ما تحتاجينه سيدتي لتطويل رموشك سواء كان شاي أخضر وشاي أحمر أو شاي بابونج، سنحتاج في وصفه الشاي إلى كأس من الشاي الأحمر العادي وقطعة من القطن الطبي، ونقوم بتركه حتى يصبح فاتر أو دافئ حتى تتحمل حرارته العين، ثم نغمر القطنة في الشاي ونقوم بوضعها على الرموش من الجذور وحتى الأطراف ويترك لمدة ٥دقائق ويعاد غسلها.

تكثيف الرموش بدون أضرار

يحتوي شاي البابونج على العديد من الخصائص التي تميزه دون عن غيره من المواد التي تساعد على تطويل وتكثيف الرموش سنحتاج في تلك الوصفة إلي:

معلقة صغيره الالوفيرا.

ملعقة صغيرة من زيت بذر الكتان.

ملعقة صغيرة من زيت البابونج.

طريقة التحضير

يتم وضع زيت البابونج مع زيت بذر الكتان وعليهم جل الالوفيرا الغني عن التعريف ويتم التقليب جيدا حتى تمام التجانس.

باستخدام قطنه طبية يتم غمرها في المستحضر ووضعه على الرموش من جذورها وحتى الأطراف.

ويفضل إذا وجد فرشاة ماسكارا ويترك على الرموش، لمدة ربع ساعة ويتم غسلها بعدها ويراعي تكرارها مرتين إلي ثلاثة يوميا.

أسباب تساقط الرموش

هناك العديد من أسرار تساقط الرموش التي لا تعلمها النساء ولابد من تجنبها لكي تحصلي على أقصى استفادة وهي كالتالي:

من الممكن أن يكون هناك عوامل وراثية أدت إلى سقوط الرموش.

التقدم في العمر أيضا من أسباب سقوط الرموش حيث أنها تضعف بالتدريج، ولكن مع العناية بها تقوى وتطول.

يوجد العديد من الأدوية التي لها عوارض جانبية يعمل على سقوط شعر الرموش.

عدم إزالة الماسكرا بصورة صحيحة يؤدي إلي سقوط الرموش.

التغيرات التي تحدث في جسم المرأة قادرة أيضا على ضعف بصيلات الرموش.

استخدام الماسكرا أو الرموش الصناعية يدمر الرموش الطبيعية.

إلى هنا نكون وصلنا إلي نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن تطويل الرموش بالشاي، حيث أن الرموش مثلها كأي عضو في الجسم يحتاج إلى الاعتناء حتى تحصلي على مظهر جذاب ورموش طويلة طبيعياً.