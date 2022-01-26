اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل الكبدة المستوردة مثل المحلات وسر بهارات عز المنوفي لطعم تحفة

طريقة عمل الكبدة المستوردة مثل المحلات، الكبدة من الأكلات الشهية اللذيذة التي يقبل عليها الكثير لأنها أكلة خفيفة، وتغير من الأكلات المعتادة التي يمكن استخدامها طوال الأسبوع، لذلك تعد الكبدة من الأكلات الخفيفة المفضلة للبعض، بالإضافة إلى ذلك أنها أكلة خفيفة وغير مكلفة للوقت والجهد بمقادير سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الكبدة المستوردة مثل المحلات

من السهل عمل الكبدة الاسكندراني مثل المحلات من البيت بطرق سهلة وبسيطة ومن خلال مكونات بسيطة وهي:

شرائح رفيعة من الكبدة.

ثوم من المفروم.

زيت.

فلفل بارد وحامى مقطع قطع.

وفلفل أسود.

خل.

ملح.

عصير ليمون بمقدار كافي.

كزبرة بمقدار ربع معلقة.

كمون بمقدار القليل.

طريقة عمل الكبدة زي العربيات

أولا نقوم بتحضير إناء للقلي ونضع فيه الثوم المفروم ونتركه حتى يتغير لونه ويأخذ اللون الأصفر.

بعد ذلك نقوم بوضع الكبدة في إناء الزيت ونقوم بمزج إليه الكمون والملح والخل، ولكن مع حركات التقليب القليلة حتى تنضج ولا تتخلص من عصارتها فتجف.

مع حركات التقليب القليلة حتى تنضج ولا تتخلص من عصارتها فتجف. ثم بعد ذلك قومي بوضع الفلفل الحار والبارد على الكبدة مع التقطيع.

وبعدها نقوم بوضع الكزبرة مع الكبدة مع التقليب الجيد.

سر بهارات عز المنوفي

المكونات

كبدة بمقدار نصف كيلو.

فلفل أخضر بمقدار ربع كيلو.

وفلفل حار بمقدار ربع كيلو.

ثوم مقدار ربع كيلو.

ملح بمقدار 3 معالق.

ليمون بمقدار 3.

زيت ذرة بمقدار ربع كوب.

خل بمقدار ربع كوب.

البهارات الخاصة بالتحضير بابريكا ثوم بودر بصل بودر فلفل أسود وكمون.

طريقة عمل كبدة عز المنوفي

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى مثل عز المنوفى سهلة و بسيطة علاوة على ذلك لا تحتاج لوقت فقط اتبع الاتي:

أولا نقوم بغسل الكبدة جيداً بالماء والليمون والخل والملح حتى نتخلص من الجراثيم والبكتيريا.

بعد ذلك نقوم بوضع الكبدة في الطاسة ومع التقليب الجيد حتى نلاحظ تغيير في لون الكبدة، ثم بعد ذلك ونقوم بإضافة البهارات والفلفل.

ثم بعد ذلك نقوم بمزج الثوم إلى الخليط مع التقليب الجيد وقبل قفل النار نضع الخل.

وبعد ذلك نقوم بوضع الليمون وذلك بعد رفع الكبدة من على النار.

في الختام نكون وضحنا طريقة عمل الكبدة المستوردة مثل المحلات، والمقادير والمكونات التي يمكن استخدامها في الكبدة المستوردة، والأهم من ذلك كله إضافة البهارات للحفاظ على نكهة الكبدة حتى تصبح مثل المحلات، لذلك تعد الكبدة من الأكلات المفضلة لدى البعض، ونتيجة لذلك تحرص ربات البيوت على توفيرها في البيت بشكل صحي وبمكونات طبيعية ومفيدة.