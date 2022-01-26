نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محبشة ومشطشطة.. الكبده الاسكندرانى على أصولها وسر تتبيلة العربيات على طريقة الفلاح في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكبده الاسكندرانى على أصولها، تعتبر الكبدة الاسكندراني من أكثر المأكولات التي يفضلها الكثير من الناس بل يتوافد إلى شرائها من المطاعم وتقوم المطاعم بتحضيرها بطريقة سهله وسريعة، كما أنها تحتوي علي العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، كما أنها تعد من الأكلات التي تلجأ إليها السيدات لسهوله وسرعه صنعها وسنقدم لكم اليوم طريقه عمل الكبده بأسهل طريقه.

الكبده الاسكندرانى على أصولها

المكونات المطلوبة

كيلو من الكبدة مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقتين من الثوم المفروم ناعم.

رشتين من الفلفل الأسود.

فلفل أخضر حامي حوالي حبتين أو ثلاثه.

معلقه ملح صغيرة.

عصير ليمونه واحدة.

كمون.

كزبره ناشفه.

طريقة التحضير

نحضر إناء فارغ ونضع فيها بعضا من الزيت ونرفعها على النار، لابد أن يكون الزيت غزير فهذا هو السر، الكبدة يتم تحميرها.

نترك الوعاء قليلا على النار لحين رفع حرارته ثم نقوم بإضافة الثوم.

نقوم بتقليب الثوم الى أن يتغير لونه قليلا ثم نقوم بإضافة الكبده المكعبات.

نستمر بالتقليب، ونقوم بإضافة الخل والملح ورشة الكمون ونقلب الى أن تنضج.

نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر الحامي قطع صغيرة و نقوم بإضافته الي الزبده ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات سوياً.

نضيف بعضا من الماء وعصير الليمون ويتم تقديم الكبدة بجانب طبق من السلطة الخضراء أو سلطة الطحينة.

طريقة عمل الطحينة

المكونات المطلوبة

ربع كوب من الطحينة.

4 فصوص من الثوم مهروسين.

دقيق حوالي معلقتين.

نصف ملعقة من الملح.

نصف معلقة من الكمون.

ملعقتين من الخل كبار.

معلقتين زيت.

طريقة تحضير الطحينة

في وعاء متوسط يتم إضافة الثوم والخل والملح والطحينة و الكمون ثم قومي بالتقليب جيدا ثم نقوم بإضافة الدقيق إلى المكونات ونستمر بالتقليب ونضع الماء حسب الحاجة، ويتم وضعها في طبق التقديم بجانب الكبده الاسكندراني والآن أصبحنا بكل سهولة نستطيع عمل الكبده الاسكندراني في المنزل.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن الكبده الاسكندرانى على أصولها كما نود تذكيركم أننا تحدثنا أيضا عن طريقه عمل الطحينة بكل سهوله ونتمنى أن نكون قد قدمنا إليكم معلومات كافية عن طريقة عمل الكبدة.