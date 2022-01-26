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عمر شويل - جدة سر عمل المندي السعودي..تعالى هقولك على سر عمل مندى اللحم في الفرن بالطريقة السعودية خطوة بخطوة مش هتبطلي تعملية - ثقفني
سر عمل مندى اللحم في الفرن بالطريقة السعودية، يشتهر مندي اللحم بأنه من الوجبات الأساسية التي تقدم في المناسبات والعزائم الكبرى، وهي أكلة ذات أصول يمنية، ويفضلها العديد من الناس في الخليج العربي وخاصة في حضرموت، وتم إضافة لمسة سعودية علي مندي اللحم في ما يعرف بـ المندي السعودي واليكم طريقة التحضير.
سر عمل مندى اللحم في الفرن بالطريقة السعودية
قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضيرطريقة عمل مندي لحم بالفرن بالطريقة السعودية واليكم الان مكونات وطريقة تحضيرة في البيت
مكونات المندي السعودي
- خمس أكواب وربع ماء ساخن
- نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون
- ربع كوب من السمن النباتي
- ثلاثة قرون فلفل حار اخضر
- اربع حبات طماطم مهروسة ومقشره
- ثلاث ورقات غار
- و ثلاث أكواب أرز بسمتي
- 2 حبه بصل مفرومه
- أربع حبات حبهان
- ثلاث حبات قرنفل
- وثلاث فصوص ثوم مهروسه
- ثلاث حبات لومي
- أربع أعواد من القرفة
مكونات تحضير لحم المندي
- ثلاث حبات بصل مفروم
- ملعقة ونصف فلفل أسود
- نصف كوب عصير ليمون
- كيلوغرام لحم مقطع
- 4 فصوص من الثوم المهروس
- ملعقة صغيرة من الزعفران
- وملعقة ونصف من البهارات المشكلة
مكونات صلصة الدقوس
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود صغيرة الحجم
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم
- اربع حبات طماطم مقشرة ومهروسة
- ملح حسب التصدير
- 2 فص من الثوم المهروس
- و2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- ثلاث قرون فلفل حار مفروم
طريقة التحضير
- في مقلاة نضع زيت الزيتون ونسخنه ثم نضع به الثوم المهروس دعاء الفلفل المفروم الحار ونقلبهم حتى يصبح لون الخليط أصفر ذهبي.
- ثم يضاف البقدونس والطماطم ونقلب المكونات معا ثم نرش الملح والفلفل الأسود ونغطي الوعاء حتى يصل للغليان ويصبح ذو قوام سميك.
- نضيفه على الخليط في كوب من الماء مع الكمون وكبش القرنفل و عيدان القرفة وأوراق الغار والثوم والحبهان والفلفل الحار ثم نقلب المكونات حتى تمتزج معا بشكل جيد.
- نغلي المكونات على النار لمدة ثلاث دقائق ثم نضيف الطماطم ونقلب مرة أخرى ثم نضع الأرز ونضيف الماء على الخليط ويترك حتى يصل للغليان و يتشرب الأرز الماء.
- نحضر ورق من القصدير ونغلف به الوعاء ونربط أطرافه جيدا، ثم نثقب ورق القصدير باستخدام السكين.
- ثم نجهز الفرن عن طريق تسخينه على درجة حراره 200 درجه مئوية، ثم يتبل اللحم بالملح والثوم والفلفل الأسود والبهارات والبصل المفروم والزعفران ونخرج اللحم بالتتبيلة حتى يشربها جيدا.
- كما انه يجب وضع عصير الليمون فوق اللحم ثم نضع قطع اللحم فوق ورق القصدير ثم يغلف اللحم أيضا بورق قصدير آخر ونضع في الفرن لمدة ساعة ونصف حتى تمام النضج.
- ثم نحمر اللحم ونقدمه مع الأرز في أطباق صغيرة مع صلصة الدقوس.
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