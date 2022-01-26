سر عمل المندي السعودي..تعالى هقولك على سر عمل مندى اللحم في الفرن بالطريقة السعودية خطوة بخطوة مش هتبطلي تعملية

سر عمل مندى اللحم في الفرن بالطريقة السعودية، يشتهر مندي اللحم بأنه من الوجبات الأساسية التي تقدم في المناسبات والعزائم الكبرى، وهي أكلة ذات أصول يمنية، ويفضلها العديد من الناس في الخليج العربي وخاصة في حضرموت، وتم إضافة لمسة سعودية علي مندي اللحم في ما يعرف بـ المندي السعودي واليكم طريقة التحضير.

سر عمل مندى اللحم في الفرن بالطريقة السعودية

قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضيرطريقة عمل مندي لحم بالفرن بالطريقة السعودية واليكم الان مكونات وطريقة تحضيرة في البيت

مكونات المندي السعودي

خمس أكواب وربع ماء ساخن

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون

ربع كوب من السمن النباتي

ثلاثة قرون فلفل حار اخضر

اربع حبات طماطم مهروسة ومقشره

ثلاث ورقات غار

و ثلاث أكواب أرز بسمتي

2 حبه بصل مفرومه

أربع حبات حبهان

ثلاث حبات قرنفل

وثلاث فصوص ثوم مهروسه

ثلاث حبات لومي

أربع أعواد من القرفة

مكونات تحضير لحم المندي

ثلاث حبات بصل مفروم

ملعقة ونصف فلفل أسود

نصف كوب عصير ليمون

كيلوغرام لحم مقطع

4 فصوص من الثوم المهروس

ملعقة صغيرة من الزعفران

وملعقة ونصف من البهارات المشكلة

مكونات صلصة الدقوس

نصف ملعقة من الفلفل الأسود صغيرة الحجم

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

اربع حبات طماطم مقشرة ومهروسة

ملح حسب التصدير

2 فص من الثوم المهروس

و2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ثلاث قرون فلفل حار مفروم

طريقة التحضير