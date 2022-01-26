كيلو من القشة أو وش اللبن هنعمل احلي سمن بلدي ممكن تعمليها طعم وريحه جنان

احلي سمن بلدي ممكن تعمليها، يعتبر السمن البلدي من أفضل أنواع السمن حيث أنه مفيد وصحي من حيث استخدامه أكثر من أي نوع سمن آخر، ولكن بسبب ذلك يكون سعر السمن البلدي عالي جداً في الأسواق والمحلات ويمكن في بعض الأحيان أن يكون السمن البلدي مغشوشاً وغير جيد، ومن أجل تفادي الأسعار العالية أو السمن البلدي المقلد سوف نوضح من خلال هذا المقال كيف يمكن عمل السمن البلدي بكِيلو قشطه.

احلي سمن بلدي ممكن تعمليها

يعتبر تجهيز السمن البلدي في المنزل من أكثر الأشياء التي تخشاها ربات البيوت خوفاً من إفساد السمن وعدم نجاحه، ومن أجل تحضير السمن البلدي يجب اتباع الآتي:

مكونات عمل السمن البلدي بالقشطة

كيلو من القشطة البلدي.

إناء مناسب.

رشه ملح.

مكعبات من الثلج.

طريقة تحضير السمن البلدي بالقشطة

في إناء مناسب نقوم بوضع كمية القشطة كلها حتى يتم تفكيكها.

بعد أن تفك القشطة يجب وضع الثلج و استخدام مضرب سلك يدوي من أجل خفق القشطة جيداً حتى تنفصل كل البروتينات الموجودة في القشطة عن السوائل بسبب الثلج.

بعد ذلك يتم تصفية الخليط ويتم وضعه على النار حتى يذوب بشكل جيد ويتكون لدينا سمن بلدي.

فوائد ومميزات السمن البلدي

بعد أن تعرفنا على كيفية عمل السمنة البلدي في المنزل يجب أن نكون على معرفة بفوَائدها و ممَيزاتها ومنها:

يعتبر السمن البلدي أفضل على الجسم والصحة من السمن الصناعي أو النباتي.

يمكن استخدام السمن البلدي في حالة اتباع نظام غذائي صحي حيث أنه أخف من الزيوت وأنواع السمن الأخرى.

يعتبر السمن البلدي آمن من حيث الاستخدام لأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكر والضغط وكذلك مرضى القلب.

السمن البلدي يتميز برائحته المختلفة والطبيعية عن أي نوع آخر، كما أنه يتمتع باللون الأصفر الذهبي.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيفية الحصول على السمن البلدي من كيلو واحد من القشطة بطريقة بسيطة وسهلة، ومن دون الحاجة إلى مكونات كثيرة ومعقدة، فيمكن اتباع هذه الطريقة وتجهيز السمن البلدي في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج ودفع مبالغ كبيرة في ذلك.